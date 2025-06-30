Трамп «запихивал» Лолиту в лимузин после знакомства: «Перекрестился, что я уехала»

Певица Лолита Милявская в интервью YouTube-каналу «Модный подкаст» поделилась воспоминаниями о встрече с действующим президентом США Дональдом Трампом. По словам артистки, много лет назад она побывала в его казино, где будущий лидер США проявил к ней особое внимание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Знакомство с Трампом

Милявскую познакомила с Дональдом Трампом бизнесвумен Марина Ковалева, которая организовывала для певицы концерты в США и находилась в хороших отношениях с американским миллиардером. Именно Ковалева пригласила Лолиту в казино Трампа, где он лично поприветствовал артистку.

«Она [Ковалева] делала мне концерт в США, и сегодняшний президент Америки, Дональд Трамп, жал мне руку. Трамп был гостеприимным хозяином, и, по-моему, он просто перекрестился, что я уехала», — рассказала Милявская.

Игромания и скандальный эпизод

Лолита призналась, что в те годы была заядлым игроманом. Несмотря на присутствие знаменитостей на организованном завтраке для VIP-гостей, ей хотелось лишь играть в казино. По словам певицы, она потратила там весь свой зарубежный гонорар.

«Я была игроманом — и перед концертом, и после концерта играла, а еще и выпивала. Трамп, как гостеприимный хозяин, выходил меня провожать. Помню, как они меня запихивали в лимузин… Я дико сопротивлялась! Вряд ли он меня помнит. Но мне кажется, что так ни один артист у него не уезжал», — поделилась она воспоминаниями.

Борьба с алкоголизмом

Милявская откровенно призналась, что в возрасте около 40 лет злоупотребляла алкоголем. Певица подчеркнула, что не употребляет спиртные напитки уже два года.