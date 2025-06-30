Не спешите открывать: самые опасные СМС, которые приходят на телефон

В современном мире каждый день на телефон могут приходить десятки SMS-сообщений. Но среди них могут скрываться опасные, способные привести к потере денег или конфиденциальной информации. Эксперты рассказали, какие сообщения представляют наибольшую угрозу и как правильно действовать, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: newsweek.com

SMS с одноразовыми кодами: когда стоит насторожиться

Одноразовые коды часто используются для двухфакторной аутентификации — подтверждения входа на сайты, проведения банковских операций или других действий, требующих безопасности.

Однако если код приходит неожиданно, без вашего запроса, это может свидетельствовать о попытке мошенников подобрать пароль к вашим аккаунтам. Как отмечает автор Дзен-канала «Блог системного администратора», ошибки случаются, но чаще такие коды приходят из-за действий злоумышленников.

Что делать:

Немедленно смените логин и пароль на сайте, с которым связано сообщение.

Если начали поступать SMS от банка, смените реквизиты доступа в интернет-банкинге.

При повторении ситуации обратитесь в банк лично или по официальному телефону горячей линии.

SMS со ссылками: угроза установки вирусов

Мошенники нередко присылают SMS с заманчивыми или пугающими сообщениями и ссылками. При переходе по таким ссылкам может начаться установка вредоносного ПО на ваше устройство. Последствием может стать кража средств с банковских карт или доступ к личным данным.

Что делать:

Никогда не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений.

Сразу удаляйте подобные SMS.

При необходимости проверьте информацию, указанную в сообщении, через официальные сайты или сервисы.

SMS «от родственников»: как не попасться на уловку

Распространена схема, когда вы получаете SMS с просьбой помочь: якобы от близкого человека, попавшего в беду. Часто такие сообщения приходят с номера, совпадающего с контактом родственника.

Эксперты предупреждают, что подделать SMS-отправителя несложно, и доверять только номеру нельзя.

Что делать:

Всегда перезванивайте родственнику на известный вам номер, чтобы уточнить ситуацию.

Не переводите деньги и не сообщайте данные по просьбе, пришедшей в SMS.

Сообщите родственникам о подобных случаях, чтобы они тоже были начеку.

Как защитить себя от мошеннических SMS