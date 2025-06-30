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30.06.2025, 14:17

"Он научил меня слушать тишину”: Иван Янковский раскрыл заветы деда-легенды

Новости Мира 0 463

Актер Иван Янковский поделился трогательными воспоминаниями о своем деде — легендарном народном артисте СССР Олеге Янковском. В интервью изданию «Ведомости» он подчеркнул, что с детства не пользовался привилегиями благодаря известной фамилии и не получал ничего «по звонку», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Строгое воспитание и угроза Суворовского училища

По словам актера, родители с ранних лет приучали его к дисциплине. Чтобы уберечь сына от ошибок, они предупреждали: в случае проступков его могут отдать в Суворовское училище. Такая строгость формировала у будущего артиста чувство ответственности за свои поступки.

Совместные дни с дедом в храмах и музеях

Особое место в воспоминаниях Янковского занимает время, проведенное с дедом. Олег Янковский, по его словам, приобщал внука к духовному и культурному развитию: они проводили полдня вместе в храмах или музеях, а лишь потом переходили к обычным детским развлечениям.

Искусство слушать тишину и наблюдать

«Дед очень много чего дал мне. В первую очередь — понимание тишины, когда вокруг спокойно и хорошо. Это состояние я ощущал рядом с ним почти постоянно», — поделился актер. Он отметил, что именно Олег Янковский научил его ценить моменты тишины и внимательно наблюдать за происходящим.

Янковский младший особенно запомнил, как дед сидел на веранде, молча курил трубку и задумчиво смотрел вдаль — эти минуты оставили в его памяти неизгладимый след.

Завет о большом доме и семейных традициях

По словам Ивана Янковского, дед мечтал о большом доме, где семья будет собираться вместе за общим столом, обсуждать дела, передавать опыт и воспитывать младших. Актер подчеркнул, что старается сохранить эти семейные ценности и прививать их своему сыну.

Карьера Ивана Янковского

Иван Янковский — внук Олега Янковского и сын известных актеров Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Дебют на экране он совершил в 10 лет, сыграв небольшую роль в фильме «Приходи на меня посмотреть», который стал режиссерской работой его деда. На сегодняшний день Иван является обладателем пяти премий «Золотой орел», что подтверждает его высокое признание в отечественном кинематографе.

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