«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное слово

На частотах загадочной радиостанции УВБ-76, известной под названием «Радиостанция Судного дня», прозвучало новое таинственное сообщение. Как сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», 30 июня в 12:57 по московскому времени на волне было передано слово «зевосеул», сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

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Необычные слова и частые передачи

Предыдущая активность станции фиксировалась в ночь на 26 июня — тогда, в 01:41, в эфире прозвучало слово «вдохокол». А утром 25 июня в Telegram-канале появилась информация о проведении учений, в рамках которых планировалось передать около 20 сообщений в течение суток.

В результате, с 9:09 до 17:11 по московскому времени в эфире прозвучали 24 сообщения, состоявшие в сумме из 29 слов. Среди них встречались такие необычные словоформы, как:

«буеропрыщ»,

«хрякохрыч»,

«раекокрах»,

«спидошлиц»,

«фондошурф»,

«коржоплот»,

«ментотреп»,

«оболобьес»,

«коньячный» и другие.

Отмечается, что обычно на волне УВБ-76 передается не более одного-четырех сообщений в день, что делает серию из нескольких десятков сообщений особенно необычной.

Мнения и версии в Сети

В соцсетях активное обсуждение вызвало предположение о том, что подобные передачи могут быть связаны с важными событиями или учениями военного характера. Ранее пользователи уже связывали странные слова в эфире «жужжалки» с геополитической обстановкой и мировыми кризисами.

Комментарий Роскомнадзора

Впервые с момента широкой огласки Роскомнадзор прокомментировал деятельность радиостанции. В официальной публикации ведомства говорится, что радиодиапазон с частотой 4625 килогерц, на которой работает УВБ-76, может использоваться для радиоэлектронных средств любого назначения. Теоретически, передавать сигналы в этом диапазоне имеет право любое физическое лицо. Однако Роскомнадзор подчеркнул, что информация о работе данной частоты не является открытой для общего доступа.

Что известно о станции УВБ-76

УВБ-76 — советская, а затем российская коротковолновая радиостанция, работающая с 1976 года. Среди радиолюбителей она известна под прозвищем «жужжалка» из-за характерного постоянного шума и жужжания, которые занимают большую часть эфирного времени. Периодически на волне транслируются кодированные сообщения в виде бессмысленных, на первый взгляд, словоформ. Эти сигналы традиционно вызывают множество теорий — от военных учений до предположений о возможных предупреждениях о чрезвычайных ситуациях.