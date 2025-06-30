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30.06.2025, 17:37

В Баку силовики ворвались в офис российского СМИ. Что происходит между РФ и Азербайджаном?

Новости Мира 0 749

В Азербайджане разгорелся новый виток напряженности в отношениях с Россией. 1 июля местные силовики провели обыск в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан». Как сообщили в издании «Qafqazinfo», сотрудники полиции взяли редакцию под контроль, а журналисты уже более двух часов не выходят на связь. По словам главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, среди сотрудников есть граждане России, которые, вероятно, лишены доступа к телефонам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Мурад Оруджев/РИА «Новости»
Фото: Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Россия обеспокоена: дипломатов не пускают к журналистам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты в Баку не могут попасть в офис «Sputnik» и связаться с журналистами. По ее словам, азербайджанская сторона не объясняет причин отказа. МИД России проинформировал Баку о ситуации, но ответа не последовало.

«Мы волнуемся за своих журналистов», — подчеркнула Захарова.

«Агенты ФСБ» и приостановка работы Sputnik

По информации издания Minval Politika, в результате операции в Баку якобы были задержаны «два агента ФСБ», которые работали под прикрытием в «Sputnik Азербайджан». При этом еще в феврале МИД Азербайджана объявил о закрытии представительства «Россия сегодня» в стране и сообщил, что российская компания может получить аккредитацию только для одного корреспондента.

Фон конфликта: задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

Обострение отношений между Баку и Москвой началось с событий в Екатеринбурге 27 июня. Тогда российские следователи задержали шестерых выходцев из Азербайджана по делу об убийствах и покушениях, совершенных в начале 2000-х годов. Следствие считает, что мотивом преступлений был передел сфер влияния в бизнесе.

Задержанные: Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы, Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев. Их подозревают в убийствах по предварительному сговору и заказных убийствах.

Гибель двух братьев и реакция омбудсменов

Во время следственных мероприятий погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы, которых российские СМИ называли основными подозреваемыми в убийстве Юниса Пашаева в 2001 году. Следственный комитет России подтвердил их смерть: один скончался, предположительно, от сердечной недостаточности, а причина смерти второго выясняется.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в обстоятельствах задержания и гибели соотечественников. Москалькова, в свою очередь, обратилась в Генпрокуратуру РФ для проверки законности действий силовиков.

Ответ Азербайджана: отмена мероприятий и протест

В ответ на смерть азербайджанцев и действия российских правоохранительных органов, Азербайджан отменил все культурные мероприятия, которые должны были пройти в стране при участии российских государственных и частных организаций. Министерство культуры Азербайджана заявило, что причиной послужили «целенаправленные убийства по этническому признаку» в Екатеринбурге. В Баку считают, что подобные инциденты носят системный характер.

Кроме того, депутаты Национального собрания Азербайджана отказались от участия в заседании межпарламентской комиссии с Россией. МИД Азербайджана выразил решительный протест временному поверенному в делах посольства РФ Петру Волоковых, назвав действия российских силовиков «неприемлемым насилием».

Позиция России: сожаление и призыв к диалогу

В Кремле выразили сожаление по поводу решения Азербайджана отменить российские мероприятия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что работа правоохранительных органов не должна быть поводом для подобных демаршей, а Россия заинтересована в продолжении добрых отношений с Азербайджаном.

Мария Захарова добавила, что Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне и заверил, что ситуация находится под контролем российских правоохранительных органов.

Песков уточнил, что телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в повестке пока нет.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Строгоff
Строгоff
"1 июля местные силовики провели обыск в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан»" - что-то рановато новость опубликовали, 1 июля еще не наступило.
30.06.2025, 16:04
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