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30.06.2025, 21:02

Ученые раскрыли, что на самом деле говорят татуировки о характере человека

Новости Мира 0 367

Американские психологи из Мичиганского университета опровергли широко распространенные стереотипы о том, что татуировки якобы позволяют точно судить о чертах личности их обладателя. Результаты масштабного исследования показали: попытки «прочитать» характер человека по его боди-арту чаще всего приводят к ошибочным выводам. Статья с итогами работы опубликована в Journal of Research in Personality (JRP), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Масштабный эксперимент: как ученые проверяли стереотипы

Для изучения вопроса команда исследователей привлекла 274 добровольцев с татуировками. Все участники заполнили подробные опросники по своим личностным качествам. После этого они предоставили фотографии своих татуировок для оценки независимыми судьями, которые должны были на основе изображений сделать выводы о характере владельцев.

Разрыв между восприятием и реальностью

Как рассказал руководитель исследования доцент Уильям Чопик, анализ результатов выявил удивительный разрыв между оценками судей и реальными чертами характера участников эксперимента. Люди демонстрировали поразительное единодушие в суждениях:

  • яркие татуировки ассоциировались у них с доброжелательностью,

  • крупные традиционные рисунки — с экстраверсией,

  • мрачные изображения — с невротизмом.

Однако подробное сопоставление показало, что такие стереотипные предположения почти никогда не соответствовали действительности.

Открытость — единственная достоверная связь

Единственным исключением из общего правила стала черта личности «открытость опыту». Татуировки, которые оценивались судьями как необычные, оригинальные или эксцентричные, действительно чаще встречались у людей с более высокой открытостью новым идеям и опыту. Это подтверждает предыдущие исследования, связывающие творческое самовыражение и стремление к новизне с подобным стилем боди-арта.

Объяснения владельцев не помогли

Интересно, что даже когда владельцы татуировок сами объясняли судьям смысл своих рисунков, это не повышало точность оценок их личности. Таким образом, расхождение между реальными качествами людей и представлениями об их характере сохранялось даже при наличии дополнительной информации.

Парадокс восприятия и социальные предубеждения

По словам авторов исследования, результаты демонстрируют любопытный парадокс: люди уверенно полагаются на визуальные подсказки для оценки других, однако эти подсказки зачастую оказываются обманчивыми. В некоторых случаях ученые даже зафиксировали отрицательную корреляцию — оценщики систематически ошибались, делая выводы прямо противоположные реальным характеристикам.

При этом, как отмечают специалисты, несмотря на постепенное принятие татуировок современным обществом, многие люди по-прежнему испытывают подсознательные предубеждения к тем, кто украшает себя боди-артом.

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