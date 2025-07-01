Ученые раскрыли, что на самом деле говорят татуировки о характере человека

Американские психологи из Мичиганского университета опровергли широко распространенные стереотипы о том, что татуировки якобы позволяют точно судить о чертах личности их обладателя. Результаты масштабного исследования показали: попытки «прочитать» характер человека по его боди-арту чаще всего приводят к ошибочным выводам. Статья с итогами работы опубликована в Journal of Research in Personality (JRP), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Для изучения вопроса команда исследователей привлекла 274 добровольцев с татуировками. Все участники заполнили подробные опросники по своим личностным качествам. После этого они предоставили фотографии своих татуировок для оценки независимыми судьями, которые должны были на основе изображений сделать выводы о характере владельцев.
Как рассказал руководитель исследования доцент Уильям Чопик, анализ результатов выявил удивительный разрыв между оценками судей и реальными чертами характера участников эксперимента. Люди демонстрировали поразительное единодушие в суждениях:
яркие татуировки ассоциировались у них с доброжелательностью,
крупные традиционные рисунки — с экстраверсией,
мрачные изображения — с невротизмом.
Однако подробное сопоставление показало, что такие стереотипные предположения почти никогда не соответствовали действительности.
Единственным исключением из общего правила стала черта личности «открытость опыту». Татуировки, которые оценивались судьями как необычные, оригинальные или эксцентричные, действительно чаще встречались у людей с более высокой открытостью новым идеям и опыту. Это подтверждает предыдущие исследования, связывающие творческое самовыражение и стремление к новизне с подобным стилем боди-арта.
Интересно, что даже когда владельцы татуировок сами объясняли судьям смысл своих рисунков, это не повышало точность оценок их личности. Таким образом, расхождение между реальными качествами людей и представлениями об их характере сохранялось даже при наличии дополнительной информации.
По словам авторов исследования, результаты демонстрируют любопытный парадокс: люди уверенно полагаются на визуальные подсказки для оценки других, однако эти подсказки зачастую оказываются обманчивыми. В некоторых случаях ученые даже зафиксировали отрицательную корреляцию — оценщики систематически ошибались, делая выводы прямо противоположные реальным характеристикам.
При этом, как отмечают специалисты, несмотря на постепенное принятие татуировок современным обществом, многие люди по-прежнему испытывают подсознательные предубеждения к тем, кто украшает себя боди-артом.
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