Слепаков описал жизнь в Израиле словами «адский геморрой»

Российский юморист Семен Слепаков, внесенный Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, поделился своим мнением о жизни в Израиле, охарактеризовав ее как «адский геморрой». Своими наблюдениями артист поделился в интервью для YouTube-канала «Рада и терки», сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Израиль оказался не таким «счастливым», как в рейтингах

Слепаков рассказал, что недавно узнал о высоких позициях Израиля в мировых рейтингах: страна занимает восьмое место среди самых счастливых государств. Однако, по мнению комика, прожившего там два с половиной года, подобные оценки далеки от реальности. Он выразил сомнение в том, что Израиль действительно заслуживает места в этом списке.

«В Израиле на самом деле сделать что угодно — это такой адский геморрой, что когда ты делаешь даже самое незначительное, чувствуешь себя невероятно счастливым», — иронично отметил юморист.

Проблемы с качеством услуг

Слепаков также обратил внимание на повседневные трудности, с которыми сталкиваются жители страны. По его словам, многие услуги оказываются некачественно, будь то ремонт жилья или доставка еды.

Он привел пример из личного опыта: «Если у тебя окно дома сломалось и если ты смог починить это окно где-то через четыре месяца, у тебя такой острый приступ счастья», — с юмором добавил он.

«Загробная» жизнь по версии Михаила Шаца

Не только Слепаков делится критикой в адрес Израиля. Ранее известный российский юморист Михаил Шац, также внесенный Минюстом РФ в список иноагентов, сравнил жизнь в этой стране с загробным миром. Он отметил, что, находясь в Израиле, ощущает себя словно наблюдающим за происходящим в России из потустороннего мира.