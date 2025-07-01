Мать пожаловалась, что ее трехлетний сын не ест уже два года

В Англии мать трехлетнего мальчика бьет тревогу из-за того, что ее сын не может есть твердую пищу почти два года, сообщает Daily Star. Медики озадачены редким состоянием ребенка, а семья отчаянно ищет помощь, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Проблемы с питанием начались после полутора лет

Джесс МакКормик из Хайтона рассказала, что ее сын Ронни МакГи после рождения развивался нормально и получал грудное молоко. Однако начиная с 18 месяцев мальчик стал отказываться от любой пищи, кроме молока. Сейчас, в возрасте трех лет, он по-прежнему способен только пить молоко — любая попытка дать ему еду вызывает у ребенка страх и сильное отвращение.

Постоянные боли и приступы рвоты

По словам матери, сын страдает от постоянных болей в животе, мучается от частых приступов рвоты и диареи. Эти симптомы сопровождают каждую попытку приобщить его к твердой пище.

«Каждый день — это борьба за то, чтобы не поддаться панике. Видеть, как твой ребенок страдает, и не иметь возможности получить нужную помощь — это невероятно тяжело», — поделилась Джесс.

Врачи не могут установить точный диагноз

Семья обращалась к множеству специалистов, но до сих пор не получила ясного ответа. По словам Джесс, медики лишь предположили у мальчика «расстройство избегания и ограничения приема пищи» (ARFID) — редкое состояние, при котором человек отказывается от определенных продуктов из-за их вкуса, запаха, текстуры или из-за отсутствия аппетита.

Семья ищет средства на лечение

Сейчас Джесс МакКормик пытается собрать деньги на консультации у профильных врачей, которые могли бы помочь ее сыну справиться с проблемой и начать нормально питаться.