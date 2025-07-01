18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.29
613.28
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.07.2025, 07:51

Мать пожаловалась, что ее трехлетний сын не ест уже два года

Новости Мира 0 869

В Англии мать трехлетнего мальчика бьет тревогу из-за того, что ее сын не может есть твердую пищу почти два года, сообщает Daily Star. Медики озадачены редким состоянием ребенка, а семья отчаянно ищет помощь, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Проблемы с питанием начались после полутора лет

Джесс МакКормик из Хайтона рассказала, что ее сын Ронни МакГи после рождения развивался нормально и получал грудное молоко. Однако начиная с 18 месяцев мальчик стал отказываться от любой пищи, кроме молока. Сейчас, в возрасте трех лет, он по-прежнему способен только пить молоко — любая попытка дать ему еду вызывает у ребенка страх и сильное отвращение.

Постоянные боли и приступы рвоты

По словам матери, сын страдает от постоянных болей в животе, мучается от частых приступов рвоты и диареи. Эти симптомы сопровождают каждую попытку приобщить его к твердой пище.

«Каждый день — это борьба за то, чтобы не поддаться панике. Видеть, как твой ребенок страдает, и не иметь возможности получить нужную помощь — это невероятно тяжело», — поделилась Джесс.

Врачи не могут установить точный диагноз

Семья обращалась к множеству специалистов, но до сих пор не получила ясного ответа. По словам Джесс, медики лишь предположили у мальчика «расстройство избегания и ограничения приема пищи» (ARFID) — редкое состояние, при котором человек отказывается от определенных продуктов из-за их вкуса, запаха, текстуры или из-за отсутствия аппетита.

Семья ищет средства на лечение

Сейчас Джесс МакКормик пытается собрать деньги на консультации у профильных врачей, которые могли бы помочь ее сыну справиться с проблемой и начать нормально питаться.

«Я просто хочу, чтобы ему стало лучше. Он заслуживает нормальной жизни без постоянного страха перед едой», — подчеркнула мать.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…