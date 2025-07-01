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01.07.2025, 08:40

Любители подсолнечного масла могут вздохнуть спокойно

Новости Мира 0 912

Международная группа ученых поставила под сомнение распространенное мнение о том, что омега-6 жирные кислоты вызывают воспаление в организме. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, высокие уровни линолевой кислоты (LA) и арахидоновой кислоты (AA) в крови не способствуют воспалительным процессам, а наоборот — связаны с их снижением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

Почему растительные масла подвергались критике

В последние годы масла, богатые омега-6, такие как подсолнечное, кукурузное и соевое, часто обвиняли в провоцировании хронических воспалений и развитии различных заболеваний. Сторонники так называемых «антивоспалительных диет» утверждали, что избыток омега-6 в рационе способствует ухудшению здоровья.

Однако авторы нового исследования утверждают, что подобные опасения не имеют научных оснований. Их данные опровергают устоявшийся миф и предлагают пересмотреть отношение к продуктам, содержащим омега-6.

Основа исследования: Фреймингемское исследование потомков

Работа ученых строилась на базе знаменитого Фреймингемского исследования потомков — одного из самых авторитетных медицинских проектов США, направленного на изучение факторов, влияющих на здоровье и развитие заболеваний. В выборке участвовали 2700 человек. У всех измеряли уровень омега-6 жирных кислот в крови, а также 10 биомаркеров воспаления и окислительного стресса.

Ключевые результаты анализа

После учета множества факторов, таких как возраст, пол, расовая принадлежность, курение, индекс массы тела и другие, исследователи обнаружили, что:

  • Более высокий уровень линолевой кислоты ассоциирован со значительно более низкими показателями 5 из 10 маркеров воспаления.

  • Арахидоновая кислота также демонстрировала связь со снижением четырех воспалительных биомаркеров.

  • Ни в одном случае не было выявлено, что повышенный уровень омега-6 способствует росту воспалительных процессов.

Мнение эксперта: «Омега-6 обладают противовоспалительным действием»

Как подчеркнул руководитель исследования доктор Уильям Харрис, президент Института исследований жирных кислот и профессор медицины Университета Южной Дакоты, полученные результаты «полностью опровергают миф о том, что омега-6 жирные кислоты провоцируют воспаление». По его словам, напротив, они проявляют противовоспалительные свойства.

Доктор Харрис отметил, что сторонники отказа от растительных масел, содержащих большое количество омега-6, зачастую игнорируют накопленные научные данные. Он считает, что увеличение потребления линолевой кислоты может быть полезным для здоровья.

Вывод: мнение о вреде растительных масел — не более чем миф

Ученый подчеркнул, что результаты их исследования не противоречат предыдущим данным, а лишь подтверждают их. По его словам, негативное мнение о растительных маслах основано на заблуждениях и не имеет под собой научной базы. Включение масел с омега-6 в рацион, по мнению экспертов, может способствовать снижению уровня воспаления и общему укреплению здоровья.

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