Пользователи массово отказываются от Windows

Вице-президент Microsoft Юсуф Мехди недавно заявил, что операционная система Windows по-прежнему работает более чем на одном миллиарде активных устройств ежемесячно. Эти данные он привел в одной из своих публикаций, сообщает издание ZDNet. Однако сопоставление свежей статистики с предыдущими отчетами корпорации вызвало обеспокоенность среди аналитиков и представителей медиа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: cnews.ru

Минус 400 миллионов устройств за три с половиной года

Согласно официальным данным Microsoft за 2022 год, на тот момент Windows 10 и 11 суммарно использовались на 1,4 миллиарда активных устройств. Если сейчас компания говорит о «более чем одном миллиарде», это означает, что с 2022 года количество пользователей Windows сократилось минимум на 400 миллионов устройств. Такой масштабный отток вызвал вопросы относительно причин снижения интереса к платформе.

Почему цифра имеет значение для фондового рынка

Эксперты подчеркивают, что заявления топ-менеджеров вроде Юсуфа Мехди оказывают прямое влияние на фондовые рынки и котировки акций технологических гигантов. Поэтому цифра, озвученная вице-президентом, не является случайным предположением — это результат точных расчетов, который корпорация не может опубликовать без проверки. Аналитики отмечают: если бы активная база пользователей Windows по-прежнему превышала 1,4 миллиарда устройств, Microsoft наверняка сообщила бы об этом официально.

Возможные причины массового оттока пользователей

Хотя представители Microsoft не раскрыли конкретные причины снижения числа активных устройств, аналитики выдвигают несколько версий. Среди ключевых факторов они называют: