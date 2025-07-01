Брак по расчету? Семья невесты Лепса увязла в миллионных долгах

Блогерша Виктория Боня в шоу на Rutube «Злые языки» поделилась информацией о финансовых трудностях семьи Авроры Кибы — девушки, на которой собирается жениться певец Григорий Лепс. По словам Бони, именно из-за долгов родственники Кибы решили поспособствовать выгодному браку дочери, сообщает Lada.kz со ссылкой на Гаазета.Ru.

Фото: new wave_official/Instagram

Дружба Лепса с отцом невесты и причины его гибели

Как рассказала блогерша, Григорий Лепс много лет поддерживал дружеские отношения с отцом Авроры Кибы — предпринимателем Ильей Беляковым. Однако бизнес мужчины потерпел крах, что, по словам Бони, стало причиной его смерти.

«Он [отец Кибы] ушел из-за банкротства. Мама оказалась в судах, лишилась трех предприятий и погасила долгов на 25 миллионов рублей», — заявила Виктория Боня.

О дорогих подарках и предположениях о помощи Лепса

Блогерша утверждает, что именно Лепс мог подарить Кибе дорогое кольцо бренда Graff стоимостью 70 миллионов рублей, а также оплатить ее обучение в Лондоне.

Компании семьи Кибы и судебные разбирательства

Издание kp.ru сообщало еще в июне 2024 года, что мать невесты, Татьяна, владеет пятью фирмами на территории России. Четыре из них занимаются управлением коммерческой недвижимостью, одна — оптовой торговлей напитками. Однако большая часть этих компаний, по данным журналистов, за последние два года оказалась втянутой в многочисленные судебные процессы. Отец Авроры также владел двумя предприятиями, которые были ликвидированы еще в 2016 году.

Свадебные планы Лепса и мечты его избранницы

Недавно Григорий Лепс подтвердил, что планирует сыграть свадьбу с Авророй Кибой летом 2025 года. Музыкант признался, что мечтает снова стать отцом и хочет детей от своей молодой невесты.

Сама Киба в одном из интервью рассказала, что через десять лет видит себя матерью двоих детей и успешной руководительницей собственного бренда одежды и модного журнала. По ее словам, для воплощения этих планов нет никаких преград.