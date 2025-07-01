В Азербайджане раскрыли результаты экспертизы тел умерших в Екатеринбурге мужчин

Министерство здравоохранения Азербайджана опубликовало данные экспертизы по делу о гибели двух граждан республики, задержанных в Екатеринбурге. Как передает агентство APA со ссылкой на гендиректора Судебно-медицинской экспертной службы Минздрава Адалята Гасанова, на телах мужчин обнаружены множественные травмы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно результатам экспертизы, у погибших были выявлены серьезные телесные повреждения:
перелом носа;
гематомы на лице;
ушибы на других частях тела.
Гасанов сообщил, что причиной смерти одного из мужчин, Сафарова Гусейна, стал посттравматический и постгеморрагический шок.
Инцидент произошел после задержания 29 июня в Екатеринбурге двух граждан Азербайджана, подозреваемых в причастности к серии убийств, совершенных в 2000-е годы на территории города. Основными фигурантами дела стали братья Зиеддин и Гусейн Сафаровы, которые скончались после задержания.
Следственные органы России первоначально указали, что причиной смерти стала острая коронарная недостаточность.
Смерть задержанных вызвала серьезный дипломатический резонанс между Азербайджаном и Россией. В ответ на произошедшее:
Министерство культуры Азербайджана объявило о прекращении всех культурных программ, запланированных совместно с российскими государственными и частными организациями.
30 июня полиция Азербайджана приостановила деятельность российского информационного агентства Sputnik в Баку.
Комментарии3 комментарий(ев)