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01.07.2025, 13:17

В Азербайджане раскрыли результаты экспертизы тел умерших в Екатеринбурге мужчин

Новости Мира 0 2 519

Министерство здравоохранения Азербайджана опубликовало данные экспертизы по делу о гибели двух граждан республики, задержанных в Екатеринбурге. Как передает агентство APA со ссылкой на гендиректора Судебно-медицинской экспертной службы Минздрава Адалята Гасанова, на телах мужчин обнаружены множественные травмы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Giannis Papanikos / Shutterstock / Fotodom
Фото: Giannis Papanikos / Shutterstock / Fotodom

Зафиксированные повреждения

Согласно результатам экспертизы, у погибших были выявлены серьезные телесные повреждения:

  • перелом носа;

  • гематомы на лице;

  • ушибы на других частях тела.

Гасанов сообщил, что причиной смерти одного из мужчин, Сафарова Гусейна, стал посттравматический и постгеморрагический шок.

Обстоятельства задержания и смерть подозреваемых

Инцидент произошел после задержания 29 июня в Екатеринбурге двух граждан Азербайджана, подозреваемых в причастности к серии убийств, совершенных в 2000-е годы на территории города. Основными фигурантами дела стали братья Зиеддин и Гусейн Сафаровы, которые скончались после задержания.

Следственные органы России первоначально указали, что причиной смерти стала острая коронарная недостаточность.

Усилившаяся напряженность между Баку и Москвой

Смерть задержанных вызвала серьезный дипломатический резонанс между Азербайджаном и Россией. В ответ на произошедшее:

  • Министерство культуры Азербайджана объявило о прекращении всех культурных программ, запланированных совместно с российскими государственными и частными организациями.

  • 30 июня полиция Азербайджана приостановила деятельность российского информационного агентства Sputnik в Баку.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
Всё болше убеждаюсь,что от ненависти азербайджанцев к Русским выигрывает только сама Россия.И не последнюю роль в этом играют новые Русские националисты и нацисты, а также новая миграционная политика РФ. "Русские всегда приходят за своими деньгами."«Я знаю сотни способов вытащить русского медведя из берлоги, но ни одного, чтобы загнать его обратно»-дядя Отто фон Бисмарк. Пока азербайджан думает,что НК их территория,Иран лишь улыбался над глупой шуткой бедного азербайджанца.
01.07.2025, 14:25
Базелик
Базелик
Алиев уху ел. Казахстану надо поучиться у Азербайджана мин нету! Проверено.
01.07.2025, 12:12
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Казахстану надо поучиться у Азербайджана, как противостоять кремлю. Вечно подмахиваем, чтобы им было хорошо.
01.07.2025, 09:06
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