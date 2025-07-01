В Азербайджане раскрыли результаты экспертизы тел умерших в Екатеринбурге мужчин

Министерство здравоохранения Азербайджана опубликовало данные экспертизы по делу о гибели двух граждан республики, задержанных в Екатеринбурге. Как передает агентство APA со ссылкой на гендиректора Судебно-медицинской экспертной службы Минздрава Адалята Гасанова, на телах мужчин обнаружены множественные травмы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

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Зафиксированные повреждения

Согласно результатам экспертизы, у погибших были выявлены серьезные телесные повреждения:

перелом носа;

гематомы на лице;

ушибы на других частях тела.

Гасанов сообщил, что причиной смерти одного из мужчин, Сафарова Гусейна, стал посттравматический и постгеморрагический шок.

Обстоятельства задержания и смерть подозреваемых

Инцидент произошел после задержания 29 июня в Екатеринбурге двух граждан Азербайджана, подозреваемых в причастности к серии убийств, совершенных в 2000-е годы на территории города. Основными фигурантами дела стали братья Зиеддин и Гусейн Сафаровы, которые скончались после задержания.

Следственные органы России первоначально указали, что причиной смерти стала острая коронарная недостаточность.

Усилившаяся напряженность между Баку и Москвой

Смерть задержанных вызвала серьезный дипломатический резонанс между Азербайджаном и Россией. В ответ на произошедшее: