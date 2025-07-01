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01.07.2025, 17:20

В Азербайджане снова повысили пенсионный возраст для женщин

Новости Мира 0 3 652

С 1 июля 2025 года в Азербайджане официально вступает в силу новое повышение пенсионного возраста для женщин — теперь он составляет 64 года и 6 месяцев. Это изменение отражает поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию, предусмотренное законодательством страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на report.az

Фото: mk.ru
Фото: mk.ru

Когда было предыдущее повышение

Как сообщает издание Report, предыдущее повышение пенсионного возраста для женщин произошло год назад, 1 июля 2024 года. Тогда пенсионный возраст увеличился на полгода и достиг 64 лет.

Текущий пенсионный возраст для мужчин

На сегодняшний день пенсионный возраст для мужчин в Азербайджане составляет 65 лет. Этот показатель не изменился в последние годы и был достигнут после завершения этапного повышения для мужчин в 2021 году.

Норма закона о поэтапном повышении возраста

Согласно статье 7 Закона Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях», повышение пенсионного возраста началось с 1 июля 2017 года. Для мужчин процесс длился до 1 июля 2021 года, в то время как для женщин продолжается до 1 июля 2027 года. Каждый год пенсионный возраст для женщин увеличивается на шесть месяцев.

Условия для получения трудовой пенсии

Согласно тому же закону, право на получение пенсии по возрасту имеют лица, которые достигли установленного пенсионного возраста и накопили на индивидуальном страховом счёте достаточно средств для обеспечения пенсии не ниже минимального размера. Если такой капитал отсутствует, для выхода на пенсию требуется не менее 25 лет страхового стажа. Исключение сделано для тех, кто оформил трудовую пенсию по возрасту до 1 июля 2017 года — для них действуют прежние условия.

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