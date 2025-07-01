Суд решил судьбу бывшего замглавы Минобороны Иванова

В Москве завершилось громкое судебное разбирательство по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Суд признал его виновным в растрате государственных средств на сумму более четырех миллиардов рублей, передает ТАСС , сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Детали уголовного дела

По информации агентства, уголовное преследование Иванова было связано с махинациями при закупке двух паромов для Керченской переправы, а также с незаконным выводом свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Суд постановил назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Дополнительные санкции

Кроме тюремного срока, экс-чиновник обязан выплатить штраф в размере 100 миллионов рублей. Суд также вынес приговор другому фигуранту дела — Антону Филатову, который в период совершения преступлений был подчиненным Иванова. Филатов получил 12,5 года лишения свободы в колонии.

Позиция защиты и обвиняемых

Сообщается, что адвокаты осужденного намерены обжаловать вынесенный приговор. Ранее и Иванов, и его бывший заместитель Филатов категорически отвергали предъявленные обвинения и отказывались признавать свою вину.