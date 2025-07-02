Почему нам кажется, что кто-то рядом в темноте: новое исследование

Чувство, что рядом кто-то есть, даже если вы находитесь в полном одиночестве, связано с реакцией мозга на неопределенные и слабые сенсорные сигналы. К такому выводу пришли специалисты из Масарикова университета (Чехия). Результаты исследования опубликованы в журнале Religion, Brain & Behavior (RBB), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Эксперимент: сенсорная депривация и ожидание «чужого»

В рамках работы ученые провели эксперимент с 126 студентами. Их помещали в затемненную комнату, надевали повязки на глаза и беруши, создавая состояние легкой сенсорной депривации на 30 минут. Добровольцев разделили на две группы: одной сообщили, что кто-то может случайно войти в комнату во время сеанса, а другой — что они точно будут одни.

Тревожность усиливает ощущение присутствия

После эксперимента ученые измеряли физиологические показатели возбуждения (с помощью кожно-гальванической реакции) и опрашивали участников об их ощущениях. Оказалось, что решающим фактором для появления чувства «чужого присутствия» является внутренняя неуверенность и тревожность. Чем сильнее человек испытывал беспокойство, тем чаще ему казалось, что в комнате кто-то есть, даже если вокруг стояла тишина и темнота.

Воображение и «призраки»: кто чувствует чаще

Интересно, что у людей с высоким уровнем воображения такие ощущения появлялись чаще. Однако у тех, кто склонен к фантазиям, наоборот, реже фиксировалось чувство «визуального присутствия». Исследователи предполагают, что эти участники просто уходили в свои мысли и меньше реагировали на неопределенность окружающей среды.

Мозг как система раннего предупреждения

Авторы работы считают, что такие «призрачные» ощущения — нормальная эволюционная стратегия мозга. «Наш мозг запрограммирован замечать даже потенциальные угрозы в неясной ситуации, чтобы человек успел среагировать в случае реальной опасности», — объяснила ведущий автор исследования Яна Ненадалова.

Не патология, а особенность восприятия

Ученые подчеркнули, что подобные ощущения не связаны с галлюцинациями или психическими расстройствами. Это естественный результат того, как мозг интерпретирует слабые или неоднозначные сигналы в условиях неопределенности.

В планах — изучение роли мировоззрения

В дальнейшем исследователи планируют выяснить, как на содержание и эмоциональную окраску таких ощущений влияет мировоззрение или религиозные убеждения. Например, почему иногда чувство «чужого присутствия» воспринимается не как угроза, а как что-то приятное и успокаивающее.