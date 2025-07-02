Сибирячка вырастила огурец размером с сына

В Новосибирске местная жительница вырастила поистине гигантский огурец, который по размерам сопоставим с ребенком. Об этом сообщает портал «Сиб.фм», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Сиб.фм

Размер впечатляет: 42 сантиметра «счастья»

Сибирячка рассказала, что огурец вырос на ее участке в поселке Садовый и достиг длины 42 сантиметра. Женщина с гордостью опубликовала фотографию, на которой огурец сопоставим по росту с ее двухлетним сыном. «Вот такой огромный огурчик вырос у нас», — поделилась она.

Урожай с сюрпризами

По словам хозяйки, ее огород и раньше радовал урожаем нестандартного размера. Однако этот огурец превзошел все предыдущие рекорды. Она отметила, что уже не в первый раз удивляется необычному росту овощей на своем участке.

Не только огурцы: грибы-гиганты в Башкирии

Аналогичный случай необычного урожая произошел недавно в Башкирии. Там местный житель во время пробежки обнаружил грибы-гиганты: общий вес найденных грибов составил целых 20 килограммов. Эти случаи еще раз подтверждают, что природа способна удивлять даже самых опытных огородников и грибников.