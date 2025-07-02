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02.07.2025, 07:58

Зелёный змий будет побеждён: учёные из Швеции заявили о новом методе борьбы с алкоголизмом

Новости Мира 0 473

Исследователи из Гётеборгского университета в Швеции объявили о разработке нового метода лечения алкогольной зависимости. По их данным, сочетание двух препаратов — варениклина и бупропиона — позволяет существенно снизить тягу к спиртному и облегчает процесс отказа от алкоголя, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Новая комбинированная терапия показала двойной эффект

В ходе проведённых испытаний выяснилось, что комбинированное применение варениклина и бупропиона помогает участникам в два раза успешнее справляться с зависимостью по сравнению с существующими методами лечения. Кроме того, терапия уменьшала такие неприятные побочные эффекты, как тошнота, что положительно сказывалось на переносимости лечения.

Подробности эксперимента и механизм действия препаратов

Исследование продолжалось 13 недель и охватило более 380 добровольцев, страдающих алкогольной зависимостью. Как сообщается в публикации журнала Lancet Regional Health – Europe, оба препарата влияют на уровень дофамина в мозге — нейромедиатора, дефицит которого напрямую связан с развитием зависимостей.

  • Варениклин стимулирует высвобождение дофамина, создавая эффект «насыщения» и снижая потребность в алкоголе.

  • Бупропион продлевает действие дофамина, что позволяет усилить и продлить антиалкогольный эффект.

Совместное применение этих лекарств дало более выраженные результаты, чем использование их по отдельности, а также позволило снизить риск возникновения побочных реакций.

Ученые призывают к дальнейшему изучению метода

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты выглядят многообещающе и открывают новые перспективы в терапии алкоголизма. Однако специалисты подчеркивают, что для окончательного подтверждения эффективности и безопасности комбинированного подхода потребуются дополнительные, более масштабные клинические испытания.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
aktowner
aktowner
Ешьте вареники, повышайте уровень дофамина! ))
02.07.2025, 03:29
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