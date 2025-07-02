США остановили поставки Украине обещанных боеприпасов. Самим не хватает

Соединенные Штаты временно прекратили отправку на Украину зенитных ракет Patriot, высокоточных боеприпасов, а также 155-мм артиллерийских снарядов. Решение связано с проверкой состояния собственных арсеналов США и опасениями по поводу их сокращения из-за многомесячных поставок вооружений Киеву и одновременных операций на Ближнем Востоке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Причина приостановки: проверка арсеналов

Как сообщили Politico и NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне, приостановка поставок была инициирована главой политического управления Минобороны США Элбриджем Колби после анализа состояния складов. По данным источников, в Пентагоне опасаются, что текущие запасы боеприпасов достигли критически низкого уровня и продолжают снижаться.

Министр обороны Пит Хегсет несколько недель назад поручил провести комплексную проверку арсеналов, истощенных в результате масштабных поставок оружия Украине и военных операций в других регионах.

Официальная позиция Белого дома

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отметила, что решение принято «в интересах национальной безопасности США» после тщательной оценки объемов военной помощи другим странам.

В Белом доме подчеркнули, что мощь армии США «остается неоспоримой» и привели в пример ситуацию с Ираном, намекнув на способность Штатов защищать свои интересы.

Какие вооружения задержаны

Несмотря на то что часть вооружений уже доставлена в Европу, крупная партия приостановлена перед отправкой на Украину. По данным источников из Пентагона и конгресса, в число задержанных поставок входят:

десятки противоракетных комплексов Patriot;

тысячи 155-мм осколочно-фугасных гаубичных снарядов;

более 100 ракет Hellfire;

свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS;

десятки ракет Stinger, ракет AIM класса «воздух-воздух», а также гранатометы.

Трамп: Patriot Украине нужны, но у США собственные потребности

Президент США Дональд Трамп на итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге заявил, что украинская сторона настаивает на поставках систем ПВО Patriot. Однако он подчеркнул, что эти комплексы «очень трудно достать», поскольку они необходимы и самой американской армии, особенно с учетом военной помощи Израилю.

Украинская сторона: ПВО нужны для защиты городов

Украинские официальные лица и союзники неоднократно обращались к США и Европе с просьбой об увеличении поставок систем противовоздушной обороны. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Вашингтон 5 июня заявил журналистам, что страна нуждается в дополнительных системах ПВО для защиты от масштабных российских атак.

На прошедших выходных Минобороны Украины сообщило о крупнейшей воздушной атаке с начала войны — Россия выпустила 60 ракет и 477 беспилотников.

Конгресс и эксперты обеспокоены приостановкой

Решение Пентагона вызвало тревогу среди конгрессменов, поддерживающих Украину. «Американские системы ПВО, включая Patriot, ежедневно спасают жизни украинцев», — подчеркнула Марси Каптур, сопредседатель украинской фракции Конгресса.

Эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако добавил, что отсутствие достаточного числа систем ПВО может обернуться катастрофой для Украины: «Противовоздушная оборона не выиграет войну, но ее отсутствие быстро приведет к поражению».

Проблема наращивания производства

По словам Карако, потребность армии США в ракетах Patriot выросла в четыре раза, что отражено в бюджетных документах Пентагона. Однако даже при увеличении финансирования восполнение арсеналов потребует времени, поскольку «вы не можете просто щелкнуть выключателем и получить новые ракеты», — отметил эксперт.