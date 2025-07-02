18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.37
609.97
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.07.2025, 08:29

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса. Его сын сбил спецназовца и остался на свободе

Новости Мира 0 860

Шахина Шихлинского, руководителя азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, освободили после допроса в региональном управлении Следственного комитета. Как сообщил его сын Мутвалы Шихлинский, отца вызывали в качестве свидетеля в рамках расследования инцидента, который произошёл при попытке задержания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Leonie Asendorpf / dpa / Global Look Press
Фото: Leonie Asendorpf / dpa / Global Look Press

Попытка задержания обернулась наездом на спецназовца

Днём 1 июля возле торгового центра «Баку Плаза» сотрудники спецназа окружили Mercedes-Benz G-класса, в котором находился Шахин Шихлинский. За рулём автомобиля был его сын, который, заметив вооружённых людей, попытался скрыться, перепутав силовиков с нападавшими. В процессе манёвра машина сбила одного из бойцов спецназа, в результате чего тот упал на асфальт и получил травму головы. После этого силовики задержали обоих мужчин, уложив их лицом вниз на землю.

Сын Шихлинского остался на свободе

Несмотря на серьёзность происшествия, спустя несколько минут Шихлинский-младший оказался на свободе. По его словам, он не понял, что перед ним были сотрудники силовых структур, и действовал в состоянии испуга. Военный корреспондент Александр Коц выразил недоумение тем, что, несмотря на наезд на представителя правоохранительных органов, сын главы диаспоры не понёс ответственности. Журналист также задался вопросом, почему для допроса свидетеля понадобилось задействовать спецназ.

Сенатор Клишас предупредил диаспоры о необходимости соблюдения законов

В связи с произошедшим сенатор Совета Федерации Андрей Клишас сделал резкое заявление, обратившись к этническим диаспорам, проживающим в России. По его словам, организации и их участники, которые будут игнорировать российские законы, неизбежно понесут наказание. «Никто не вправе навязывать свои порядки в России. Все обязаны жить по законам страны, а тем, кто не согласен, придётся продолжить свою жизнь в исправительных учреждениях», — подчеркнул он.

Рейды против диаспоры и протест официального Баку

Напомним, что несколькими днями ранее, 28 июня, правоохранители провели масштабный рейд, в ходе которого задержали членов азербайджанской диаспоры по подозрению в причастности к резонансным убийствам, произошедшим в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. В ответ на эти действия официальные власти Азербайджана выразили протест, выразив обеспокоенность в связи с задержаниями. Представитель МИД РФ Мария Захарова позднее пояснила, что следственные мероприятия касались не граждан Азербайджана, а россиян — выходцев из Азербайджана, уже получивших российское гражданство.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…