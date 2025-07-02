Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса. Его сын сбил спецназовца и остался на свободе

Шахина Шихлинского, руководителя азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, освободили после допроса в региональном управлении Следственного комитета. Как сообщил его сын Мутвалы Шихлинский, отца вызывали в качестве свидетеля в рамках расследования инцидента, который произошёл при попытке задержания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Leonie Asendorpf / dpa / Global Look Press

Попытка задержания обернулась наездом на спецназовца

Днём 1 июля возле торгового центра «Баку Плаза» сотрудники спецназа окружили Mercedes-Benz G-класса, в котором находился Шахин Шихлинский. За рулём автомобиля был его сын, который, заметив вооружённых людей, попытался скрыться, перепутав силовиков с нападавшими. В процессе манёвра машина сбила одного из бойцов спецназа, в результате чего тот упал на асфальт и получил травму головы. После этого силовики задержали обоих мужчин, уложив их лицом вниз на землю.

Сын Шихлинского остался на свободе

Несмотря на серьёзность происшествия, спустя несколько минут Шихлинский-младший оказался на свободе. По его словам, он не понял, что перед ним были сотрудники силовых структур, и действовал в состоянии испуга. Военный корреспондент Александр Коц выразил недоумение тем, что, несмотря на наезд на представителя правоохранительных органов, сын главы диаспоры не понёс ответственности. Журналист также задался вопросом, почему для допроса свидетеля понадобилось задействовать спецназ.

Сенатор Клишас предупредил диаспоры о необходимости соблюдения законов

В связи с произошедшим сенатор Совета Федерации Андрей Клишас сделал резкое заявление, обратившись к этническим диаспорам, проживающим в России. По его словам, организации и их участники, которые будут игнорировать российские законы, неизбежно понесут наказание. «Никто не вправе навязывать свои порядки в России. Все обязаны жить по законам страны, а тем, кто не согласен, придётся продолжить свою жизнь в исправительных учреждениях», — подчеркнул он.

Рейды против диаспоры и протест официального Баку

Напомним, что несколькими днями ранее, 28 июня, правоохранители провели масштабный рейд, в ходе которого задержали членов азербайджанской диаспоры по подозрению в причастности к резонансным убийствам, произошедшим в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. В ответ на эти действия официальные власти Азербайджана выразили протест, выразив обеспокоенность в связи с задержаниями. Представитель МИД РФ Мария Захарова позднее пояснила, что следственные мероприятия касались не граждан Азербайджана, а россиян — выходцев из Азербайджана, уже получивших российское гражданство.