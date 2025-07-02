Гузеева нарушила долгое молчание

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева впервые высказалась в соцсетях после того, как оказалась в центре громкого скандала с обвинениями в мошенничестве. Как сообщает портал 7Дней.ру, знаменитость разместила пост, в котором поделилась мыслями о переменах во внешности и отношении к жизни, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: «Комсомольская правда»/Global Look Press

О страхе перед «неизменными» людьми

В своем обращении Гузеева подчеркнула, что считает странным, если человек в разное время выглядит одинаково. По ее мнению, это неестественно и даже пугающе. Артистка добавила, что ее настораживают люди, которые с возрастом не становятся мудрее и не избавляются от вредных привычек, ведь косность и неспособность меняться — это самое страшное, что может быть в человеке.

Любовь к платкам и переменам

Телеведущая также призналась в любви к платкам и подчеркнула, что изменение внешности для нее — это отражение внутренней работы над собой. По словам Гузеевой, она считает нормальным и даже необходимым меняться как внешне, так и внутренне, ведь это знак личностного роста.

В чем обвиняют Ларису Гузееву

27 июня адвокат Зорин сделал заявление, что Гузеева якобы использовала свой медийный статус для того, чтобы вводить россиян в заблуждение. По его словам, люди доверяли телеведущей как авторитетному и честному человеку, известному по проектам, где она «сводит одинокие сердца».

Пострадавшие: «Купили виллы из-за рекламы Гузеевой»

Суть претензий к Гузеевой заключается в том, что часть россиян, вдохновленных рекламой с ее участием, приобрели виллы на Бали у застройщика Сергея Домогацкого. Однако в итоге строительство объектов было приостановлено, а покупатели так и не получили обещанную недвижимость. Сейчас они требуют компенсации и справедливого расследования.