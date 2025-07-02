В Азербайджане арестовали российских туристов и IT-специалистов. Задержанные появились в суде со следами пыток

В Азербайджане суд принял решение об аресте восьмерых россиян, которых обвинили в транспортировке наркотиков из Ирана, наркоторговле и киберпреступности. Задержанные были доставлены в зал Сабаильского районного суда Баку с видимыми следами жестокого обращения: у некоторых наблюдались гематомы, опухлости на лице, на одежде нескольких россиян были кровавые пятна, а у одного из обвиняемых кровь продолжала стекать по лбу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Telegram-канал «Minval — LIVE»

Среди задержанных оказались российские IT-специалисты: разработчик Дмитрий Безуглый и один из основателей онлайн-химчистки Airo Антон Драчев. В списке также турист Александр Вайсеро, приехавший в Азербайджан в отпуск, и Сергей Софронов, переехавший в республику в 2022 году.

По данным Telegram-канала Shot, обвиняемых завели в клетку всего на несколько минут, предположительно для съемки местной прессой. Официальные ведомства Азербайджана пока не публиковали комментариев об этих задержаниях.

Арест российских журналистов в Азербайджане

За день до этого, 1 июля, Хатаинский районный суд Баку арестовал на четыре месяца двух российских журналистов — исполнительного директора филиала «Россия сегодня» в Азербайджане Игоря Картавыха и главного редактора Евгения Белоусова. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем.

Министерство иностранных дел России выступило с требованием к Азербайджану незамедлительно освободить задержанных журналистов. МИД РФ также осудил происходящее, обвинив азербайджанские власти в проведении русофобской кампании и срыве совместных мероприятий высокого уровня.

Дипломатический кризис между Москвой и Баку: причины и развитие

Аресты российских граждан в Азербайджане произошли на фоне нарастающего дипломатического конфликта. Его обострение началось 29 июня после проведения рейда в Екатеринбурге в отношении выходцев из Азербайджана, которых заподозрили в причастности к преступлениям начала 2000-х годов. Два главных фигуранта расследования — братья Зиеддин и Гусейн Сафаровы — умерли вскоре после задержания, причиной смерти названа острая коронарная недостаточность.

В Азербайджане действия российских правоохранителей вызвали широкий общественный резонанс и были восприняты как этническое преследование. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что оперативные мероприятия проводились в отношении лиц, получивших российское гражданство, вне зависимости от их этнической принадлежности.

Задержание главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

Вечером 1 июля спецназ задержал главу азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского в Екатеринбурге. Его остановили посреди дороги, силой вытащили из автомобиля, положили лицом на асфальт и доставили на допрос в региональное управление Следственного комитета. Позднее выяснилось, что Шихлинского допросили в статусе свидетеля и отпустили.

Любопытно, что в момент задержания его сын Мутвалы наехал на сотрудника спецназа, однако правоохранительные органы не предприняли в отношении него никаких мер.