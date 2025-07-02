18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.37
609.97
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.07.2025, 11:58

Сколько человек умирают в час от одиночества

Новости Мира 0 547

Всемирная организация здравоохранения обнародовала данные, согласно которым одиночество становится одной из серьезнейших угроз для психического и физического здоровья людей во всем мире. По подсчетам аналитиков ВОЗ, ежегодно от последствий одиночества умирают более 871 тысячи человек — это примерно 100 смертей каждый час, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Каждый шестой человек чувствует себя ненужным

Специалисты отметили тревожную тенденцию: около каждого шестого человека на планете испытывает чувство ненужности и покинутости. Эти ощущения напрямую влияют на психическое состояние, провоцируя развитие депрессии, тревожных расстройств, а в ряде случаев — приводя к суициду.

Бедность усиливает одиночество

Исследование ВОЗ показало яркую зависимость между уровнем доходов и ощущением одиночества. В странах с низким уровнем дохода фиксируется наибольшее число людей, чувствующих себя одинокими. Экономические трудности, отсутствие социальных гарантий и невозможность обеспечить себе достойный уровень жизни становятся причинами социальной изоляции.

Молодежь также в зоне риска

Одиночество все чаще поражает и молодых людей. В возрастной категории от 13 до 29 лет от 17 до 21% опрошенных признались, что регулярно испытывают чувство одиночества. Эксперты считают, что социальные сети и виртуальное общение не заменяют полноценного взаимодействия с окружающими, а порой лишь усиливают изоляцию.

Решение проблемы: общественные пространства и поддержка близких

По мнению представителей ВОЗ, преодолеть нарастающую проблему одиночества можно. Для этого необходимо создавать и развивать общественные пространства — парки, библиотеки, кафе, где люди смогут чаще встречаться и общаться вживую. Важную роль играет и социальная политика, направленная на развитие волонтерских движений, поддержку семейных и дружеских связей.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…