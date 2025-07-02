Сколько человек умирают в час от одиночества

Всемирная организация здравоохранения обнародовала данные, согласно которым одиночество становится одной из серьезнейших угроз для психического и физического здоровья людей во всем мире. По подсчетам аналитиков ВОЗ, ежегодно от последствий одиночества умирают более 871 тысячи человек — это примерно 100 смертей каждый час, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

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Каждый шестой человек чувствует себя ненужным

Специалисты отметили тревожную тенденцию: около каждого шестого человека на планете испытывает чувство ненужности и покинутости. Эти ощущения напрямую влияют на психическое состояние, провоцируя развитие депрессии, тревожных расстройств, а в ряде случаев — приводя к суициду.

Бедность усиливает одиночество

Исследование ВОЗ показало яркую зависимость между уровнем доходов и ощущением одиночества. В странах с низким уровнем дохода фиксируется наибольшее число людей, чувствующих себя одинокими. Экономические трудности, отсутствие социальных гарантий и невозможность обеспечить себе достойный уровень жизни становятся причинами социальной изоляции.

Молодежь также в зоне риска

Одиночество все чаще поражает и молодых людей. В возрастной категории от 13 до 29 лет от 17 до 21% опрошенных признались, что регулярно испытывают чувство одиночества. Эксперты считают, что социальные сети и виртуальное общение не заменяют полноценного взаимодействия с окружающими, а порой лишь усиливают изоляцию.

Решение проблемы: общественные пространства и поддержка близких

По мнению представителей ВОЗ, преодолеть нарастающую проблему одиночества можно. Для этого необходимо создавать и развивать общественные пространства — парки, библиотеки, кафе, где люди смогут чаще встречаться и общаться вживую. Важную роль играет и социальная политика, направленная на развитие волонтерских движений, поддержку семейных и дружеских связей.