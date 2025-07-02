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02.07.2025, 13:57

В Турции мужчина хотел уничтожить клеща, а спалил 12 гектаров леса и сельхозугодий

Новости Мира 0 740

В Турции мужчина случайно стал причиной масштабного лесного пожара. Как сообщает CNN Türk, инцидент произошел в провинции Маниса, где турист Озджан Ташхан поджег 12 гектаров леса и сельскохозяйственных угодий, пытаясь избавиться от клеща, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Фото : соцсети. Лесной пожар в турецкой провинции Маниса
© Фото : соцсети. Лесной пожар в турецкой провинции Маниса

Как всё произошло: попытка сжечь насекомое привела к катастрофе

По словам задержанного, он проснулся и заметил на подушке клеща. Чтобы уничтожить паразита, мужчина поджег подушку и, не справившись с огнём, выбросил её в сад. В результате пламя быстро распространилось по сухой траве и деревьям, охватив обширную территорию.

Масштаб ущерба: сгорели 12 гектаров леса и сельхозугодий

По официальным данным властей, пожар уничтожил около 12 гектаров сельскохозяйственных земель и лесных массивов. Специалисты, обследовав место происшествия, подтвердили, что причиной возгорания стала неосторожность мужчины при попытке убить клеща.

После завершения экспертизы Озджан Ташхан был задержан полицией по обвинению в поджоге.

Волна клещей и смертельная угроза для туристов и местных жителей

Издание отмечает, что в этом году Турция столкнулась с массовым нашествием клещей. Случаи укусов зафиксированы в таких туристических центрах, как Анталья и Стамбул. Особенно серьёзная ситуация сложилась в провинции Сивас, где в этом сезоне клещи стали причиной гибели девяти человек. У всех умерших была диагностирована конго-крымская геморрагическая лихорадка.

Опасная болезнь: что такое конго-крымская геморрагическая лихорадка

Конго-крымская геморрагическая лихорадка — острая вирусная инфекция, передающаяся через укусы клещей. Болезнь отличается быстрым и тяжёлым течением: пациенты погибают от множественных кровоизлияний во внутренних органах и головном мозге.

Лесные пожары в Турции: сотни возгораний за считанные дни

CNN Türk также сообщает, что за последние пять суток в разных регионах Турции произошло более 340 пожаров. По состоянию на данный момент продолжается борьба с девятью активными лесными возгораниями, которые угрожают экологии и безопасности местного населения.

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