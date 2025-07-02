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02.07.2025, 18:40

Водонаева о путешествии по США: «Подруга орет, что Путин — лучший президент»

Новости Мира 0 774

Известная блогерша и телеведущая Алена Водонаева поделилась в своем Telegram-канале подробностями автомобильного путешествия по США, в которое она отправилась вместе с подругой. Стартовав из Нью-Йорка, Водонаева намерена завершить поездку в городе Салем. По словам блогерши, она давно мечтала отметить свой день рождения именно там, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кадр видео: Telegram-канал «VODA»
Кадр видео: Telegram-канал «VODA»

Курьезный эпизод на заправке: подруга Водонаевой закатила скандал

Во время путешествия подруга Водонаевой попала в неловкую ситуацию на одной из американских заправок. Женщина эмоционально возмутилась особенностями американской системы самообслуживания на АЗС и принялась громко выражать недовольство, сравнивая сервис с российскими заправками.

В видео, опубликованном Водонаевой, подруга кричит:

«Алена, Путин — лучший президент, потому что у нас лучшие заправки! Тебя нам заправляют, а здесь я должна эту хрень достать, закрутить и черти как оплатить. Это пипец! Конечно, я за Путина! Россия – лучшая страна!»

Эти слова прозвучали на фоне заправки, вызвав удивление у местных жителей и пользователей соцсетей, обративших внимание на эпизод.

Видео из путешествия: от картошки фри до патриотических лозунгов

К своему рассказу Водонаева прикрепила несколько видеороликов. На одном из них она с подругой перекусывает картофелем фри из McDonald’s, на другом — запечатлен момент, когда та громко высказывается о политике прямо на заправке.

Биография Алены Водонаевой: известность, семья, личная жизнь

2 июля Алене Водонаевой исполнится 42 года. Популярность к ней пришла после участия в телепроекте «Дом-2». Блогерша была замужем дважды. Первым супругом стал бизнесмен Алексей Малакеев, в браке с которым в 2010 году у пары родился сын Богдан. Однако в 2013 году они развелись. Вторым мужем Водонаевой в 2018 году стал музыкант Алексей Комов, но этот брак продлился всего год.

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