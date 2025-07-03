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03.07.2025, 06:51

На Бали затонул пассажирский паром с 65 людьми на борту

Новости Мира 0 610

У берегов популярного индонезийского курорта Бали произошла трагедия: пассажирский паром затонул с десятками людей на борту. Как сообщает агентство Associated Press (AP), на момент крушения на судне находились 65 человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Состав пассажиров и экипажа

Согласно уточненным данным, на борту находились:

  • 53 пассажира, которые пользовались паромом как основным видом транспорта между островами;

  • 12 членов экипажа, управлявших судном.

Судьба людей на борту: спасенные и погибшие

По информации местной полиции:

  • 20 человек удалось спасти в первые часы после крушения;

  • тела двоих пассажиров были обнаружены без признаков жизни;

  • судьба еще 43 человек остается неизвестной — они числятся пропавшими без вести, и поисково-спасательные работы продолжаются.

Причины трагедии: опасности индонезийских паромов

AP напоминает, что подобные происшествия в Индонезии — не редкость. Архипелаг, включающий свыше 17 тысяч островов, сильно зависит от паромного сообщения. Однако на многих маршрутах не соблюдаются стандарты безопасности, что регулярно приводит к несчастным случаям с большими жертвами.

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