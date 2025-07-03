Шок на рынке: россиянин выяснил, зачем узбеки массово едят глину

Поездка на рынки Узбекистана — обязательная часть путешествия для каждого туриста, который хочет прочувствовать колорит страны, пообщаться с местными жителями и купить что-то необычное. Именно так поступил российский путешественник, решивший прогуляться по торговым рядам, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

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«Камни» на прилавках: что за странный товар?

На одном из рынков россиянин заметил среди приправ и специй что-то, напоминающее неприметные серые камни. Оказалось, что это вовсе не экзотический сувенир, а обычная глина, которая, к удивлению туриста, пользуется высоким спросом у местных жителей. Глину здесь действительно покупают целыми пакетами.

Зачем узбеки едят глину?

Заинтересованный необычным товаром, турист задал продавцу вопрос о том, зачем людям глина. Ответ оказался неожиданным: узбеки употребляют ее в пищу. По словам продавца, глина для них — это местный аналог мела, который иногда едят беременные женщины, чтобы восполнить нехватку минералов.

В Узбекистане именно глина считается доступным источником кальция, поэтому ее активно покупают для беременных женщин. Найти такую глину можно практически на каждом рынке страны — она продается в больших ящиках.

Личный опыт туриста: вкус «еды из земли»

Чтобы понять, почему местные так ценят этот продукт, россиянин решился попробовать глину сам. По его словам, послевкусие у всех разновидностей было одинаковым: ощущение, будто жуешь самую обычную землю. Глина сильно налипала на зубы и плохо смывалась водой.

Сколько стоит глина для еды?

Еще одним удивлением для туриста стала стоимость необычного продукта: цена за 1 килограмм глины на рынке составляла 200 рублей. При этом высокая цена не отпугивает местных жителей, которые продолжают покупать ее в больших объемах.