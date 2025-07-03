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03.07.2025, 07:05

Максимально внимательно: Глоба назвала дни в июле 2025 года, когда нужно проявить предельную осторожность

Новости Мира 0 630

Известный астролог Тамара Глоба поделилась гороскопом на июль 2025 года, сделав акцент на важности этого периода, который проходит под знаком Рака. В своем видеообращении она подчеркнула, что середина лета ознаменуется масштабными переменами, затрагивающими все сферы жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Telegram-канал Тамары Глобы
Фото: Telegram-канал Тамары Глобы

Глобальные изменения для всех знаков Зодиака

По словам астролога, июль станет временем, когда трансформации коснутся абсолютно всех представителей Зодиака. Множество событий этого месяца будут иметь долгосрочное влияние, закладывая прочный фундамент для будущего.

Перемены в общении и творчестве

Глоба отметила, что предстоящие изменения тесно связаны с крупными преобразованиями в сферах информационного обмена, творческого самовыражения и межличностных контактов. Июль предоставит уникальные возможности для установления новых связей, в том числе на международном уровне.

Возможность смены места жительства и расширения горизонтов

Кроме того, астролог советует рассматривать июль как удачное время для переезда, поиска новых направлений в жизни и получения свежих знаний. Период окажется благоприятным для личностного и интеллектуального роста. Ожидается и смягчение ограничений на границах между некоторыми странами, что облегчит передвижение.

Месяц красноречия и важных заявлений

Глоба предсказала, что июль будет насыщен событиями, связанными с искусством слова. Можно ожидать громких заявлений со стороны политиков и творческих личностей. При этом возрастает вероятность проведения результативных переговоров, способных открыть новые перспективы. Все начинания в этом месяце, как подчеркнула астролог, будут проходить через процессы трансформации.

Даты, когда важно быть особенно внимательными

Особое внимание, по мнению Тамары Глобы, следует уделить ряду дней в июле, когда энергетыка будет нестабильной и возрастет риск ошибок или конфликтов. К ним относятся:

  • 2 июля

  • вечер 3 июля

  • утро 4 июля

  • 5 июля

  • 7 июля

  • вечер 10 июля

  • утро и вечер 12 июля

  • ночь на 15 июля

  • утро 16 июля

  • утро и вечер 18 июля

  • вечер 21 июля

  • ночь на 22 июля

  • 25 июля

  • 29 и 30 июля

В эти даты астролог рекомендует сохранять максимальную осторожность и не поддаваться соблазну совершать необдуманные поступки.

Не отказывайтесь от любимых дел и верьте в себя

При этом Тамара Глоба советует не отказываться от любимых занятий даже в самые напряженные дни и не допускать неуверенности в собственных силах. Только так можно воспользоваться возможностями, которые принесет июль, и выйти из этого периода с новыми ресурсами для развития.

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