18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.37
609.97
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.07.2025, 08:33

В Британии сообщили Зеленскому плохую новость насчет помощи США Украине

Новости Мира 0 595

Великобритания сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому неприятные новости: Соединенные Штаты больше не рассматривают Украину как приоритет. Об этом сообщает британская газета The Times, ссылаясь на источники в экспертных кругах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США смещают фокус: Украина — вне зоны первоочередных интересов

По данным издания, один из самых влиятельных аналитиков в Пентагоне заявил, что Европа для Вашингтона теперь находится на периферии интересов. В связи с этим Украина, как часть европейского направления, оказывается «в конце очереди» по получению поддержки и помощи.

«Плохие новости для Зеленского заключаются в том, что самый влиятельный мыслитель в Пентагоне считает Европу второстепенной для США, а значит, Украина — в числе последних на получение помощи», — говорится в материале Times.

Эмбарго на ракеты Patriot: серьезный удар по обороне Украины

Серьезнейшим последствием для украинского руководства станет запрет на поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. При отсутствии ракет цели на территории Украины могут стать легкой добычей для российских войск, подчеркивают британские журналисты.

Европейские политики шокированы решением Вашингтона

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники были потрясены решением Белого дома прекратить оказание военной помощи Киеву. Это стало полной неожиданностью для многих европейских столиц, где ожидали продолжения активной поддержки со стороны США.

Великобритания сохраняет курс на помощь Киеву

При этом британские СМИ уточняют, что отказ США не изменит планы Лондона. Власти Великобритании продолжат оказывать военную поддержку Украине, несмотря на изменения позиции Соединенных Штатов.

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…