Великобритания сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому неприятные новости: Соединенные Штаты больше не рассматривают Украину как приоритет. Об этом сообщает британская газета The Times , ссылаясь на источники в экспертных кругах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

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США смещают фокус: Украина — вне зоны первоочередных интересов

По данным издания, один из самых влиятельных аналитиков в Пентагоне заявил, что Европа для Вашингтона теперь находится на периферии интересов. В связи с этим Украина, как часть европейского направления, оказывается «в конце очереди» по получению поддержки и помощи.

«Плохие новости для Зеленского заключаются в том, что самый влиятельный мыслитель в Пентагоне считает Европу второстепенной для США, а значит, Украина — в числе последних на получение помощи», — говорится в материале Times.

Эмбарго на ракеты Patriot: серьезный удар по обороне Украины

Серьезнейшим последствием для украинского руководства станет запрет на поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. При отсутствии ракет цели на территории Украины могут стать легкой добычей для российских войск, подчеркивают британские журналисты.

Европейские политики шокированы решением Вашингтона

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники были потрясены решением Белого дома прекратить оказание военной помощи Киеву. Это стало полной неожиданностью для многих европейских столиц, где ожидали продолжения активной поддержки со стороны США.

Великобритания сохраняет курс на помощь Киеву

При этом британские СМИ уточняют, что отказ США не изменит планы Лондона. Власти Великобритании продолжат оказывать военную поддержку Украине, несмотря на изменения позиции Соединенных Штатов.