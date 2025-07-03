18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.37
609.97
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.07.2025, 09:48

Врач назвала людей, которых комары кусают чаще всех

Новости Мира 0 705

Комары не кусают всех подряд одинаково. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева рассказала РИА Новости, что некоторые люди особенно привлекательны для этих насекомых. В первую очередь это связано с особенностями организма, образом жизни и привычками человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: frank60/Shutterstock/FOTODOM
Фото: frank60/Shutterstock/FOTODOM

Полные люди — главная «цель» для насекомых

По словам Шмелевой, комары чаще нападают на людей с лишним весом. Причина в том, что у полных людей:

  • Повышена температура тела, что сильнее привлекает насекомых.

  • Более частое и глубокое дыхание, за счет чего в воздух выделяется больше углекислого газа и других запахов, ориентирующих комаров на «жертву».

Спорт на природе и физические нагрузки — еще один риск

Любители пробежек, прогулок и тренировок на свежем воздухе становятся легкой добычей для комаров. Врач объяснила это так:

  • При физической нагрузке в организме вырабатывается молочная кислота — вещество, которое сильно привлекает комаров.

  • Активное дыхание при упражнениях делает человека заметнее для насекомых.

Ароматы духов и косметики, любимые комарами

Яна Шмелева подчеркнула, что особое внимание комары обращают на людей, пользующихся парфюмом или лосьонами. Особенно «привлекательны» для насекомых запахи:

  • Лавандовых и цветочных экстрактов.

  • Сладких или насыщенных ароматов, исходящих от кремов и лосьонов.

Алкоголь усиливает интерес комаров

Еще один фактор, делающий человека более «заметным» для комаров, — употребление спиртного. Врач рассказала, что после алкоголя изменяется запах кожи и дыхания, что также провоцирует интерес насекомых.

Группа крови тоже имеет значение

По словам терапевта, комары чаще выбирают людей с первой группой крови. Исследования показывают, что компоненты в составе крови первой группы могут особенно привлекать этих насекомых.

3
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…