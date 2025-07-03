Врач назвала людей, которых комары кусают чаще всех

Комары не кусают всех подряд одинаково. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева рассказала РИА Новости , что некоторые люди особенно привлекательны для этих насекомых. В первую очередь это связано с особенностями организма, образом жизни и привычками человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Полные люди — главная «цель» для насекомых

По словам Шмелевой, комары чаще нападают на людей с лишним весом. Причина в том, что у полных людей:

Повышена температура тела, что сильнее привлекает насекомых.

Более частое и глубокое дыхание, за счет чего в воздух выделяется больше углекислого газа и других запахов, ориентирующих комаров на «жертву».

Спорт на природе и физические нагрузки — еще один риск

Любители пробежек, прогулок и тренировок на свежем воздухе становятся легкой добычей для комаров. Врач объяснила это так:

При физической нагрузке в организме вырабатывается молочная кислота — вещество, которое сильно привлекает комаров.

Активное дыхание при упражнениях делает человека заметнее для насекомых.

Ароматы духов и косметики, любимые комарами

Яна Шмелева подчеркнула, что особое внимание комары обращают на людей, пользующихся парфюмом или лосьонами. Особенно «привлекательны» для насекомых запахи:

Лавандовых и цветочных экстрактов.

Сладких или насыщенных ароматов, исходящих от кремов и лосьонов.

Алкоголь усиливает интерес комаров

Еще один фактор, делающий человека более «заметным» для комаров, — употребление спиртного. Врач рассказала, что после алкоголя изменяется запах кожи и дыхания, что также провоцирует интерес насекомых.

Группа крови тоже имеет значение

По словам терапевта, комары чаще выбирают людей с первой группой крови. Исследования показывают, что компоненты в составе крови первой группы могут особенно привлекать этих насекомых.