Врач назвала людей, которых комары кусают чаще всех

Комары не кусают всех подряд одинаково. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева рассказала РИА Новости, что некоторые люди особенно привлекательны для этих насекомых. В первую очередь это связано с особенностями организма, образом жизни и привычками человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам Шмелевой, комары чаще нападают на людей с лишним весом. Причина в том, что у полных людей:
Повышена температура тела, что сильнее привлекает насекомых.
Более частое и глубокое дыхание, за счет чего в воздух выделяется больше углекислого газа и других запахов, ориентирующих комаров на «жертву».
Любители пробежек, прогулок и тренировок на свежем воздухе становятся легкой добычей для комаров. Врач объяснила это так:
При физической нагрузке в организме вырабатывается молочная кислота — вещество, которое сильно привлекает комаров.
Активное дыхание при упражнениях делает человека заметнее для насекомых.
Яна Шмелева подчеркнула, что особое внимание комары обращают на людей, пользующихся парфюмом или лосьонами. Особенно «привлекательны» для насекомых запахи:
Лавандовых и цветочных экстрактов.
Сладких или насыщенных ароматов, исходящих от кремов и лосьонов.
Еще один фактор, делающий человека более «заметным» для комаров, — употребление спиртного. Врач рассказала, что после алкоголя изменяется запах кожи и дыхания, что также провоцирует интерес насекомых.
По словам терапевта, комары чаще выбирают людей с первой группой крови. Исследования показывают, что компоненты в составе крови первой группы могут особенно привлекать этих насекомых.
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