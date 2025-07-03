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03.07.2025, 11:34

У подростка отказали почки после тысячи приседаний в исправительной школе

Новости Мира 0 459

В Китае 15-летний подросток лишился почки из-за чрезмерного физического наказания, которое ему назначили в исправительной школе. О трагической истории сообщает издание South China Morning Post, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom
Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Как подросток оказался в исправительной школе

В августе 2023 года 15-летний Ацзюнь совершил кражу: вскрыл чужой автомобиль и похитил 3,5 тысячи юаней (примерно 45 тысяч рублей). О произошедшем узнал его отец и, решив проучить сына, сам сообщил о краже в полицию. Поскольку Ацзюнь был несовершеннолетним, суд постановил не отправлять его в тюрьму, а определить в исправительное учреждение «Юнцин».

Невыносимое наказание и первые симптомы

Во время одной из тренировок в исправительной школе инструктор по фамилии Ду решил наказать Ацзюня и еще одного подростка. В течение 45 минут школьник должен был выполнить около 1000 приседаний с руками за головой. После этого наказания мальчик с трудом мог ходить, а уже на следующий день заметил кровь в моче и сильный отек ног. Несмотря на ухудшение состояния, руководство учреждения продолжало заставлять подростка тренироваться.

Тяжелые последствия и экстренная госпитализация

Состояние Ацзюня стремительно ухудшалось, в итоге его почки отказали, и подростка срочно доставили в больницу. Медики заявили о необходимости пересадки органа. Для проведения операции семья мальчика продала свой дом, но даже этого оказалось недостаточно: родственники влезли в долги на сумму 450 тысяч юаней (около 5,8 миллиона рублей).

Семья требует справедливости через суд

Родители Ацзюня обратились в суд с иском против исправительной школы «Юнцин» и местных властей. Проведенная медицинская экспертиза подтвердила прямую связь между жестоким наказанием и серьезными проблемами со здоровьем у подростка. В настоящее время суд еще не вынес окончательного решения по этому делу.

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