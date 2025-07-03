Назван главный приз «Интервидения-2025»

Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» официально объявили призовой фонд: победителю достанется внушительная сумма в 30 миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости , об этом сообщили Фонд «Традиции искусства» и Министерство культуры России, которые совместно утвердили ключевые правила предстоящего события, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ct-group.com

При этом организаторы оставляют за собой право увеличить призовой фонд в зависимости от обстоятельств и успеха конкурса.

Кто сможет побороться за главный трофей

Правила отбора на «Интервидение-2025» оказались достаточно жесткими. Желающим выступить на сцене конкурса нужно соответствовать ряду критериев:

Возраст участников — от 16 лет и старше.

Уровень известности — кандидат должен быть как минимум звездой национального масштаба.

Опыт и достижения — приветствуется наличие музыкальных наград, участие в телевизионных шоу и других значимых проектах.

Активность в медиа — участник должен быть узнаваемым и активно проявлять себя в информационном пространстве.

К участию также допускаются музыкальные группы численностью до шести человек.

Какие песни разрешено исполнять

Требования к конкурсным композициям довольно демократичны: исполнители могут выбрать как свой проверенный временем хит, так и совершенно новую песню. Главное условие — трек должен передавать национальный колорит страны, которую представляет артист.

География конкурса и дата финала

Уже известно, что в «Интервидении-2025» примут участие исполнители из 16 стран. Финальный концерт состоится 20 сентября в Подмосковье и обещает стать ярким международным событием, объединившим представителей разных культур и музыкальных направлений.