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03.07.2025, 14:02

В России ожидают доллар по 250 рублей: эксперт предсказал масштабную девальвацию

Новости Мира 0 1 604

В ближайшем будущем рубль ждёт значительное ослабление — к такому выводу пришёл известный российский трейдер Степан Демура. По словам специалиста, укрепление российской валюты, наблюдаемое в последние месяцы, не должно вводить в заблуждение: долгосрочная тенденция для рубля остаётся неизменной и предполагает его серьёзное падение, сообщает Lada.kz со ссылкой на deita.ru.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Доллар может вырасти до 250 рублей

Демура выразил уверенность, что рубль не способен вырваться из многолетнего тренда на ослабление. По его прогнозу, российская валюта в перспективе сначала достигнет курса 125 рублей за доллар, а затем и 250 рублей за единицу американской валюты. Эксперт подчеркнул, что «не существует фундаментальных оснований» для того, чтобы рубль оставался крепким на длительной дистанции.

Рубль ждет «неминуемое» падение

Аналитик считает, что девальвация российской валюты — лишь вопрос времени. Причём, по его словам, падение рубля будет настолько масштабным, что для него «нет дна» — пределов для ослабления в текущих экономических и геополитических условиях не просматривается.

Почему рубль не удержится на текущих уровнях

Демура напомнил, что рубль с конца 1990-х годов пребывает в устойчивом тренде на понижение, и любые кратковременные периоды его укрепления не могут изменить общую картину. Он отметил, что политика российских властей не приводит к долгосрочному укреплению национальной валюты, а отсутствие фундаментальных драйверов роста лишь ускоряет приближение нового этапа девальвации.

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