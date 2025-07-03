В России ожидают доллар по 250 рублей: эксперт предсказал масштабную девальвацию

В ближайшем будущем рубль ждёт значительное ослабление — к такому выводу пришёл известный российский трейдер Степан Демура. По словам специалиста, укрепление российской валюты, наблюдаемое в последние месяцы, не должно вводить в заблуждение: долгосрочная тенденция для рубля остаётся неизменной и предполагает его серьёзное падение, сообщает Lada.kz со ссылкой на deita.ru.
Демура выразил уверенность, что рубль не способен вырваться из многолетнего тренда на ослабление. По его прогнозу, российская валюта в перспективе сначала достигнет курса 125 рублей за доллар, а затем и 250 рублей за единицу американской валюты. Эксперт подчеркнул, что «не существует фундаментальных оснований» для того, чтобы рубль оставался крепким на длительной дистанции.
Аналитик считает, что девальвация российской валюты — лишь вопрос времени. Причём, по его словам, падение рубля будет настолько масштабным, что для него «нет дна» — пределов для ослабления в текущих экономических и геополитических условиях не просматривается.
Демура напомнил, что рубль с конца 1990-х годов пребывает в устойчивом тренде на понижение, и любые кратковременные периоды его укрепления не могут изменить общую картину. Он отметил, что политика российских властей не приводит к долгосрочному укреплению национальной валюты, а отсутствие фундаментальных драйверов роста лишь ускоряет приближение нового этапа девальвации.
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