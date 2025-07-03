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03.07.2025, 15:22

Простой напиток, который мгновенно прокачивает память и внимание

Новости Мира 0 677

Исследователи из Нортумбрийского университета (Великобритания) установили, что даже небольшая чашка чая с мятой способна заметно улучшить память и внимание у здоровых взрослых людей. Результаты эксперимента были опубликованы в научном журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental (HPCE), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: africa_pink/Shutterstock/FOTODOM
Фото: africa_pink/Shutterstock/FOTODOM

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие 25 добровольцев в возрасте от 20 до 56 лет. Всех участников разделили на две группы:

  • первая группа выпивала 200 мл мятного чая;

  • вторая — теплую воду с плацебо.

До и после приема напитков испытуемые проходили серию когнитивных тестов. Задания включали:

  • проверку внимания,

  • тесты на рабочую и кратковременную память (например, запоминание слов),

  • оценку зрительно-пространственной памяти.

Что показали результаты

После употребления мятного чая участники продемонстрировали статистически значимое улучшение во всех видах тестов. Одновременно у них зафиксировали увеличение кровотока в префронтальной коре мозга — зоне, которая отвечает за концентрацию и управление памятью.

Для измерения активности этой области ученые использовали метод оптической спектроскопии, позволяющий отслеживать уровень насыщения крови кислородом в мозге.

Почему мята влияет на мозг

Интересно, что, несмотря на заметный рост кровотока, анализ не выявил прямой связи между его изменениями и улучшением когнитивных функций. Ученые предполагают, что эффект мятного чая связан не с кровоснабжением, а с действием ментола — ключевого компонента мяты. Ментол способен воздействовать на рецепторы и нейромедиаторы, участвующие в процессах обучения и памяти, что и объясняет улучшение работы мозга.

Что планируют ученые дальше

Авторы исследования отмечают, что их работа носит предварительный характер. В будущем они планируют:

  • провести более масштабные исследования с участием большего числа добровольцев,

  • наблюдать за участниками в течение длительного времени,

  • использовать более точные методы нейровизуализации.

Все это позволит точно определить, как именно и на какой срок мята улучшает когнитивные способности человека.

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