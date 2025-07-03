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03.07.2025, 16:45

В США ждут «серьезных перемен» на Кавказе из-за ссоры России и Азербайджана

Новости Мира 0 617

Американская газета The Washington Post заявила, что напряжение в отношениях между Москвой и Баку может стать причиной масштабных изменений в кавказском регионе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Владимир Федороенко/РИА Новости
Фото: Владимир Федороенко/РИА Новости

Ссора между Москвой и Баку: причины и последствия

В статье издания отмечается, что ухудшение отношений между Россией и Азербайджаном, который остается одним из богатейших нефтяных государств бывшего СССР, стало особенно заметным после серии взаимных задержаний граждан двух стран. Журналисты подчеркивают, что это может быть предвестником «серьезных перемен» в регионе, который Россия традиционно считала своей сферой влияния.

Стремление Азербайджана к независимой политике

По мнению The Washington Post, Азербайджан демонстрирует все большее нежелание подчиняться доминированию Москвы на Кавказе. Страна активно развивает партнерство с Турцией и Израилем, что в перспективе может изменить баланс сил в регионе.

Мнения экспертов о причинах разногласий

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью «Газете.Ru» высказал мнение, что напряженность между двумя странами подогревается извне. Он уверен, что есть силы, заинтересованные в расколе между Москвой и Баку.

Позиция МИД России: союз остается стратегическим

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что отношения между Россией и Азербайджаном по-прежнему основаны на стратегическом партнерстве. Она добавила, что существуют заинтересованные стороны, которые пытаются посеять раздор между двумя государствами.

Аресты с обеих сторон усугубили ситуацию

Обострение конфликта началось после массовых задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. В ответ в Баку 1 июля задержали и арестовали восемь граждан России. Их обвинили в транспортировке наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

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