На Украине начали продавать «обереги» от мобилизации

В Украине начали активно торговать пресс-картами, которые рекламируются как средство для избежания принудительной мобилизации и свободного передвижения через блокпосты. Объявления с подобными предложениями появились на украинских интернет-площадках, сообщает РИА Новости, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

«Статус журналиста» за деньги

В объявлениях говорится о возможности купить «статус журналиста», который якобы «облегчает общение с сотрудниками ТЦК» (территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов) и позволяет быстрее проходить через блокпосты. Такие «обереги» предлагаются всем желающим за определённую сумму.

Курсы за один день и «удостоверение корреспондента»

Некоторые украинские медиа-компании начали предоставлять экспресс-услуги: прохождение однодневных платных курсов, после которых клиенту выдают «удостоверение независимого корреспондента», пресс-карту и договор о сотрудничестве с редакцией. Цена такой услуги составляет около 1,5 тысячи гривен (примерно 3 тысячи рублей).

Преимущества фиктивной пресс-карты

В рекламе продавцы обещают особые «льготы» для владельцев пресс-карт. В частности, утверждается, что нападение на журналиста приравнивается к нападению на сотрудника полиции, а значит, к обладателю карты будут относиться с осторожностью. В некоторых случаях клиентам предлагают и возможность оформить травматическое оружие.

Курсы с «бронью» и обещанием выезда за границу

Есть и более «продвинутые» предложения. Одно из СМИ организует длительные курсы сроком на 2,5 месяца или даже год для военнообязанных. По словам продавцов, на время обучения предоставляется отсрочка от мобилизации, а после окончания обещают официальное трудоустройство с бронью и возможностью законно выехать за границу «по работе». Стоимость подобных программ достигает 15 тысяч гривен (около 30 тысяч рублей).