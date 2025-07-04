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03.07.2025, 22:56

В Москве задержан один из самых влиятельных воров в законе из Азербайджана

Новости Мира 0 444

В российской столице силовики задержали Вагифа Сулейманова — влиятельного в криминальных кругах Азербайджана «вора в законе». Об этом сообщается в Telegram-канале 112, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал 112
Фото: Telegram-канал 112

Депортация и интерес азербайджанских правоохранителей

Согласно информации источника, до депортации на родину Сулейманов будет находиться в специализированном учреждении для временного содержания. Отмечается, что интерес к нему проявляют и правоохранительные органы Азербайджана, которые планируют допросить задержанного.

Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Азербайджаном и Россией после масштабного рейда в Екатеринбурге. 27 июня силовики провели обыски более чем в десяти квартирах, где проживали уроженцы Азербайджана, и задержали порядка 50 человек. Впоследствии региональные СК и МВД пояснили, что расследуют уголовное дело по фактам, имевшим место в прошлые годы.

28 июня власти Азербайджана призвали Россию провести тщательную проверку обстоятельств этих задержаний.

Отмена культурных мероприятий

В ответ на события в Екатеринбурге Министерство культуры Азербайджана заявило об отмене всех культурных мероприятий, которые должны были пройти в российских государственных и частных учреждениях. Это решение было воспринято как знак протеста против действий российских силовых структур.

Реакция Кремля на демарш Баку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, выразил сожаление по поводу решений Баку приостановить культурное сотрудничество. По словам Пескова, российские власти считают действия Азербайджана излишне резкими и неоправданными, поскольку Москва нацелена на сохранение добрососедских отношений.

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