Китай дал понять, что не может позволить России проиграть на Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с новым главой дипломатии Евросоюза Кайей Каллас заявил, что КНР невыгодно военное поражение России на Украине. Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на информированные источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает Lada.kz.

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Причина: опасения смещения внимания США на Китай

Согласно публикации, Пекин считает, что если Россия потерпит поражение в конфликте на Украине, Соединенные Штаты переключат свое стратегическое внимание на давление на Китай. В этой связи стабильность российской позиции отвечает интересам китайской стороны, поскольку позволяет отвлечь значительные ресурсы США и их союзников.

Конфликт стал камнем преткновения между Китаем и ЕС

Издание подчеркивает, что российско-украинский конфликт остается одной из главных причин напряженности в отношениях Китая и Евросоюза. Брюссель обвиняет Пекин в поставках России продукции двойного назначения, которая может использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Каллас назвала Китай «ключевым пособником» России

Перед встречей с Ван И глава европейской дипломатии Кайя Каллас резко раскритиковала китайские компании за сотрудничество с Москвой. По словам Каллас, корпорации из КНР якобы обеспечивают России «спасательный круг» в условиях конфликта.

ЕС недоволен отсутствием реакции Пекина на свои обращения

Ранее Кайя Каллас в своих публичных заявлениях называла Китай «ключевым пособником» России и сетовала на то, что многочисленные призывы Брюсселя к Пекину с требованием прекратить поддержку Москвы не дают результатов. Эта ситуация усугубляет напряженность между Китаем и Европейским союзом, который усиливает давление на китайские компании и обсуждает новые меры для ограничения их сотрудничества с Россией.