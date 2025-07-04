«Молчаливый убийца»: чем опасна гипертония и как она может лишить зрения

Артериальная гипертензия, более известная как гипертония, остается одним из самых частых заболеваний современности. Причем все чаще это состояние диагностируется не только у пожилых людей, но и у молодых пациентов. О серьезных угрозах, которые несет запущенная гипертония, рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Ирина Поляева в беседе с «Газетой.Ru» , сообщает Lada.kz.

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Чем опасна гипертония: скрытая угроза для органов

По словам специалиста, гипертония коварна тем, что на ранних стадиях протекает почти бессимптомно. Из-за этого многие пациенты долго не подозревают о проблеме и не обращаются за медицинской помощью, что увеличивает риск развития тяжелых осложнений.

«Отсутствие своевременной диагностики и лечения может привести к серьезным последствиям. В частности, гипертония способна поражать почки, что в дальнейшем грозит развитием хронической почечной недостаточности. Кроме того, высокое давление разрушительно воздействует на сосуды глаз, повышая риск резкого ухудшения зрения или даже полной его потери», — предупредила кардиолог.

Инфаркты и инсульты: гипертония бьет по сердцу и мозгу

Как подчеркнула врач, сердце и головной мозг относятся к основным органам-мишеням при гипертонической болезни. Именно поэтому на фоне постоянного повышения давления часто развиваются такие опасные состояния, как инфаркт миокарда и инсульт.

Симптомы, на которые нельзя закрывать глаза

Хотя гипертония редко проявляется выраженными признаками, есть симптомы, при которых важно срочно обратиться к врачу. По словам Ирины Поляевой, следует насторожиться при появлении:

частых головных болей, особенно в затылочной области;

головокружений;

ощущения пульсации в ушах;

перебоев в работе сердца;

одышки;

ухудшения зрения.

Как снизить риск развития гипертонии: советы кардиолога

Для профилактики гипертонической болезни кардиолог рекомендует: