Турист зашел в столовую Узбекистана — отдал 70 рублей за обед: такого больше нигде не попробовать

Турист из России поделился впечатлениями от посещения столовой на одном из рынков Узбекистана. По его словам, обед обошелся ему всего в 9000 узбекских сумов — это примерно 70 российских рублей. При этом еда оказалась не только недорогой, но и очень сытной, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: khamzin-fm.com

Самса — королева узбекской выпечки

Россиянин отметил, что в узбекских столовых особой популярностью пользуется выпечка, в частности самса. Это традиционное блюдо обычно готовят в тандыре, что придает самсе особый вкус и аромат, недостижимый при приготовлении в обычной духовке. Турист подчеркнул: попробовать самсу — обязательный пункт программы для каждого путешественника в Узбекистане.

Другие блюда и выбор туриста

В ассортименте столовой были и другие виды выпечки — например, беляши, пирожки, сосиски в тесте, которые, по словам туриста, готовятся исключительно во фритюре. Однако из-за того, что такая выпечка получается слишком масляной, россиянин отказался от нее, выбрав только самсу. Он взял два вида — с курицей и с говядиной, и этого оказалось достаточно, чтобы полностью насытиться.

Бесплатный чай и восточное гостеприимство

Особое впечатление на туриста произвел чай, который подавался бесплатно. На каждом столе стояли полные чайники с кипятком и пустые пиалы. Гости сами наливали себе чай в любом количестве, а обслуживающий персонал постоянно подливал кипяток. По словам россиянина, такой жест — свидетельство щедрости и гостеприимства узбеков, которое ощущается не только местными жителями, но и приезжими.