Названы два самых полезных сыра

Главный технолог компании Grow Food и специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская в беседе с «Газетой.Ru» назвала пармезан и моцареллу самыми полезными из твердых и мягких сыров, сообщает Lada.kz.

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Пармезан: источник белка и кальция

Среди твердых сыров особенно полезным считается пармезан. По словам эксперта, в нем содержится около 30 граммов белка на 100 граммов продукта, что делает его отличным источником этого важного нутриента. Кроме того, пармезан богат кальцием и фосфором — минералами, которые необходимы для здоровья костей и нормальной работы мышц.

Особое внимание Гертле-Загорская обратила на то, что в процессе длительной выдержки пармезана почти вся лактоза разрушается. Благодаря этому продукт подходит даже для людей с лактозной непереносимостью. Вдобавок во время ферментации в пармезане образуются пробиотики, которые способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника и улучшают пищеварение. Также в этом сыре присутствует аминокислота тирозин, которая полезна для работы мозга.

Моцарелла: низкое содержание жира и богатый состав

Среди мягких сыров специалист выделила моцареллу. Этот сыр отличается низким содержанием жира, но при этом богат белком и кальцием. Моцарелла не только приятна на вкус, но и оказывает положительное влияние на здоровье благодаря своему питательному составу.

Важность выбора натуральных сыров

Светлана Гертле-Загорская подчеркнула, что при выборе сыра лучше отдавать предпочтение продуктам с минимальным количеством добавок. Чем меньше в составе консервантов, ароматизаторов и других химических веществ, тем полезнее будет сыр для организма.