Брэд Питт: моложавый или переделанный? Сеть спорит о лице актера

61-летний американский актер Брэд Питт стал объектом обсуждений в сети из-за своей внешности. Пользователи соцсетей негативно отреагировали на его «моложавый» облик, обсуждая это под публикацией Variety в X (бывший Twitter), сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Секрет молодости от Брэда Питта вызвал споры

Поводом для обсуждения стал пост журналистов Variety, в котором сообщалось, что секретом молодости актера является использование косметики его собственного бренда Beau Domaine. Однако вместо восторгов публикация вызвала волну критики в комментариях.

Пользователи напомнили о фотосессии GQ и сравнили Питта с биохакером

Некоторые комментаторы вспомнили выпуск журнала GQ 2022 года, где актер позировал на обложке в синей рубашке и с золотой цепочкой. Тогда его образ также вызвал жаркие споры. В комментариях Питта сравнили с известным биохакером-миллиардером Брайаном Джонсоном, который ради сохранения молодости ежедневно принимает десятки биодобавок, делает инъекции и проводит много времени в спортзале.

«Выглядит старше своих лет»: что пишут фанаты

В обсуждении под постом Variety пользователи не стеснялись в выражениях: