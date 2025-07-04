Брэд Питт: моложавый или переделанный? Сеть спорит о лице актера

61-летний американский актер Брэд Питт стал объектом обсуждений в сети из-за своей внешности. Пользователи соцсетей негативно отреагировали на его «моложавый» облик, обсуждая это под публикацией Variety в X (бывший Twitter), сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Поводом для обсуждения стал пост журналистов Variety, в котором сообщалось, что секретом молодости актера является использование косметики его собственного бренда Beau Domaine. Однако вместо восторгов публикация вызвала волну критики в комментариях.
Некоторые комментаторы вспомнили выпуск журнала GQ 2022 года, где актер позировал на обложке в синей рубашке и с золотой цепочкой. Тогда его образ также вызвал жаркие споры. В комментариях Питта сравнили с известным биохакером-миллиардером Брайаном Джонсоном, который ради сохранения молодости ежедневно принимает десятки биодобавок, делает инъекции и проводит много времени в спортзале.
В обсуждении под постом Variety пользователи не стеснялись в выражениях:
«Он похож на парня, который использует кровь сына, чтобы оставаться молодым»;
«Похоже, он принял массу лекарств и не обошелся без пластических операций»;
«На мой взгляд, он выглядит как минимум на свои 61, а то и старше»;
«Такие люди, как Питт, всегда будут молоды, и нам с этим ничего не поделать»;
«На обложке GQ он напоминал 70-летнего Кена».
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