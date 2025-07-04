18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.51
611.83
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.07.2025, 10:11

Брэд Питт: моложавый или переделанный? Сеть спорит о лице актера

Новости Мира 0 549

61-летний американский актер Брэд Питт стал объектом обсуждений в сети из-за своей внешности. Пользователи соцсетей негативно отреагировали на его «моложавый» облик, обсуждая это под публикацией Variety в X (бывший Twitter), сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images
Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Секрет молодости от Брэда Питта вызвал споры

Поводом для обсуждения стал пост журналистов Variety, в котором сообщалось, что секретом молодости актера является использование косметики его собственного бренда Beau Domaine. Однако вместо восторгов публикация вызвала волну критики в комментариях.

Пользователи напомнили о фотосессии GQ и сравнили Питта с биохакером

Некоторые комментаторы вспомнили выпуск журнала GQ 2022 года, где актер позировал на обложке в синей рубашке и с золотой цепочкой. Тогда его образ также вызвал жаркие споры. В комментариях Питта сравнили с известным биохакером-миллиардером Брайаном Джонсоном, который ради сохранения молодости ежедневно принимает десятки биодобавок, делает инъекции и проводит много времени в спортзале.

«Выглядит старше своих лет»: что пишут фанаты

В обсуждении под постом Variety пользователи не стеснялись в выражениях:

  • «Он похож на парня, который использует кровь сына, чтобы оставаться молодым»;

  • «Похоже, он принял массу лекарств и не обошелся без пластических операций»;

  • «На мой взгляд, он выглядит как минимум на свои 61, а то и старше»;

  • «Такие люди, как Питт, всегда будут молоды, и нам с этим ничего не поделать»;

  • «На обложке GQ он напоминал 70-летнего Кена».

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…