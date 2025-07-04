«Всё видно!» — что на самом деле показывает сканер в аэропорту: тайны досмотра, о которых стыдливо молчат

Многие пассажиры испытывают неловкость на досмотре в аэропорту, опасаясь, что сотрудники службы безопасности могут увидеть то, что не предназначено для чужих глаз. Разберёмся, что именно показывают современные сканеры и есть ли шанс сохранить личное пространство, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
В аэропортах используются два типа сканеров:
Миллиметровые сканеры для пассажиров
Создают трёхмерное изображение тела, выявляют подозрительные предметы, спрятанные под одеждой.
Рентгеновские сканеры для багажа
Просвечивают содержимое чемоданов и сумок, показывая материалы в разных цветах: металл, жидкости, органику.
Во время досмотра человек заходит в сканирующую кабину и поднимает руки. Электромагнитные волны формируют упрощённый силуэт, на котором:
✅ Лишние объекты подсвечиваются цветными квадратиками.
✅ Современные экраны показывают схематичное изображение, а не реальные интимные детали.
✅ Пирсинг, металлические предметы, пачки денег будут отмечены.
Чемодан движется через рентгеновский тоннель, где опытный инспектор видит на экране разноцветное изображение:
Металлы — один цвет.
Органика (еда, ткани) — другой.
Жидкости и пластики — свой оттенок.
Любой подозрительный предмет, даже спрятанный в обуви или косметичке, выделяется по плотности и форме.
Ранее сканеры действительно транслировали детальные изображения тела, что вызывало недовольство и скандалы. Сейчас технологии изменились:
операторы видят лишь схематичные силуэты;
интимные детали не отображаются;
выделяются только зоны с подозрительными предметами.
Тем не менее, металлические ремни, предметы, примотанные к телу, или крупные суммы денег не скроются даже на современных установках.
Существуют способы, которые современные системы без специальных процедур не выявляют:
Проглоченные или спрятанные внутри тела предметы.
Очень мелкие устройства с миниатюрной электроникой (но и они зачастую вызывают подозрения по косвенным признакам).
Современные сканеры видят многое, но работают по строгим стандартам:
если вы ничего не нарушаете, бояться нечего;
персонал видит лишь обобщённое изображение;
при малейших подозрениях может быть назначен дополнительный досмотр.
Лучший способ избежать проблем — не пытаться провозить запрещённое и летать налегке — как в багаже, так и в мыслях.
Комментарии0 комментарий(ев)