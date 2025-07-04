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04.07.2025, 10:36

«Всё видно!» — что на самом деле показывает сканер в аэропорту: тайны досмотра, о которых стыдливо молчат

Новости Мира 0 1 006

Многие пассажиры испытывают неловкость на досмотре в аэропорту, опасаясь, что сотрудники службы безопасности могут увидеть то, что не предназначено для чужих глаз. Разберёмся, что именно показывают современные сканеры и есть ли шанс сохранить личное пространство, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: biletik.aero
Фото: biletik.aero

Какие бывают сканеры: люди и багаж под разным «прицелом»

В аэропортах используются два типа сканеров:

  • Миллиметровые сканеры для пассажиров
    Создают трёхмерное изображение тела, выявляют подозрительные предметы, спрятанные под одеждой.

  • Рентгеновские сканеры для багажа
    Просвечивают содержимое чемоданов и сумок, показывая материалы в разных цветах: металл, жидкости, органику.

Как работает сканирование пассажиров: правда о «волшебных будках»

Во время досмотра человек заходит в сканирующую кабину и поднимает руки. Электромагнитные волны формируют упрощённый силуэт, на котором:

✅ Лишние объекты подсвечиваются цветными квадратиками.
✅ Современные экраны показывают схематичное изображение, а не реальные интимные детали.
✅ Пирсинг, металлические предметы, пачки денег будут отмечены.

Что видит оператор при проверке багажа

Чемодан движется через рентгеновский тоннель, где опытный инспектор видит на экране разноцветное изображение:

  • Металлы — один цвет.

  • Органика (еда, ткани) — другой.

  • Жидкости и пластики — свой оттенок.

Любой подозрительный предмет, даже спрятанный в обуви или косметичке, выделяется по плотности и форме.

Осталась ли приватность: правда о «слишком подробных» сканерах

Ранее сканеры действительно транслировали детальные изображения тела, что вызывало недовольство и скандалы. Сейчас технологии изменились:

  • операторы видят лишь схематичные силуэты;

  • интимные детали не отображаются;

  • выделяются только зоны с подозрительными предметами.

Тем не менее, металлические ремни, предметы, примотанные к телу, или крупные суммы денег не скроются даже на современных установках.

Что всё-таки скрыто от сканеров

Существуют способы, которые современные системы без специальных процедур не выявляют:

  • Проглоченные или спрятанные внутри тела предметы.

  • Очень мелкие устройства с миниатюрной электроникой (но и они зачастую вызывают подозрения по косвенным признакам).

Вывод: стоит ли бояться?

Современные сканеры видят многое, но работают по строгим стандартам:

  • если вы ничего не нарушаете, бояться нечего;

  • персонал видит лишь обобщённое изображение;

  • при малейших подозрениях может быть назначен дополнительный досмотр.

Лучший способ избежать проблем — не пытаться провозить запрещённое и летать налегке — как в багаже, так и в мыслях.

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