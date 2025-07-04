Наушники и жара: сколько можно слушать музыку без вреда для ушей

В жаркое время года использовать внутриканальные наушники дольше одного часа подряд может быть опасно для здоровья ушей. Об этом предупредила врач-терапевт, директор АНО «Центр здоровьесбережения БРИКС» Елена Шураева в интервью «Газете.Ru» , сообщает Lada.kz.

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По словам специалиста, официальных медицинских рекомендаций с точным ограничением «60 минут» в российских или зарубежных ЛОР-стандартах нет. Однако практика показывает, что уже через полчаса беспрерывного ношения внутриканальных наушников происходят неблагоприятные изменения в ухе:

температура в слуховом проходе повышается на 2,4 °C;

влажность увеличивается на 35%.

В летнюю жару эти условия становятся идеальными для размножения опасных бактерий, таких как синегнойная палочка (Pseudomonas) и золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). Это многократно повышает риск развития наружного отита.

Когда нужно снимать наушники для «проветривания»

Врач рекомендует не носить внутриканальные наушники непрерывно более 40–60 минут. В жаркие дни или при высокой влажности перерывы стоит делать чаще — каждые 20–30 минут, особенно если наблюдается активное потоотделение. В такие паузы следует:

снимать наушники хотя бы на 10 минут;

обсушивать ушную раковину от пота или влаги.

Почему плотные амбушюры опасны для ушей

Дополнительным фактором риска становятся плотные амбушюры внутриканальных наушников. Они могут:

травмировать чувствительный эпителий слухового прохода;

полностью перекрывать вентиляцию, что усиливает влажность и способствует развитию инфекций.

Советы по гигиене наушников в жару

Чтобы снизить риск воспаления, доктор Шураева советует соблюдать несколько простых правил:

после каждого часа ношения делать перерыв минимум на 10 минут;

при сильном потоотделении сокращать время использования до 20–30 минут подряд;

ежедневно протирать наушники спиртовой салфеткой;

не делиться своими наушниками с другими людьми;

для спортивных тренировок выбирать открытые или накладные модели, которые обеспечивают лучшую вентиляцию.

При соблюдении этих рекомендаций даже суммарное прослушивание музыки 2–3 часа в день остаётся безопасным.