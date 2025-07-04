Погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов

Вице-президент российской компании «Транснефть» Андрей Бадалов трагически погиб. По информации Telegram-канала Mash, в пятницу утром он выпал из окна своей квартиры, расположенной на Рублевском шоссе в Москве, и скончался на месте от полученных травм, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«По данным Mash, сегодня утром он выпал из окна своей квартиры на Рублевском шоссе и разбился», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Следственные органы проводят проверку и выясняют все детали произошедшего. На момент публикации официальных комментариев от компании «Транснефть» или представителей правоохранительных структур не поступало.

Карьера Андрея Бадалова

Андрей Бадалов занимал пост вице-президента «Транснефти» с 2021 года. В его обязанности входили вопросы цифровой трансформации, развитие информационных технологий и автоматизация процессов производственно-хозяйственной деятельности. Ранее он трудился в Научно-исследовательском институте «Восход».

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