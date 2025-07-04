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04.07.2025, 14:12

Вера Брежнева объявила о собственной кончине

Новости Мира 0 1 142

Известная украинская певица Вера Брежнева призвала своих поклонников не верить распространившимся в сети сообщениям о ее якобы скоропостижной кончине. Соответствующее заявление артистка сделала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России и принадлежит признанной экстремистской организацией Meta), сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Sebastien Fremont / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Sebastien Fremont / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Веры больше нет»: что стояло за провокационным текстом

В публикации, появившейся в Instagram, Брежнева написала: «К сожалению, это конец. Веры больше нет!». Эти слова спровоцировали волну слухов о смерти певицы, а также ссылки на сомнительные сайты с фейковой информацией.

Артистка предупредила о мошенниках

Спустя некоторое время Вера Брежнева пояснила, что сообщения о ее смерти — ложь, созданная для обмана пользователей. Она подчеркнула, что подобные публикации могут использоваться для перенаправления людей на фишинговые сайты.

«Пока вы переходите по ссылке, это будет работать! Не ведитесь!» — обратилась артистка к своим подписчикам.

Брежнева призвала фанатов не распространять фейки

Певица настоятельно порекомендовала своим поклонникам не делиться и не распространять подобные сообщения, которые периодически всплывают в социальных сетях, чтобы не помогать мошенникам.

Благодарность экс-мужу за годы в «ВИА Гре»

Ранее Вера Брежнева выразила благодарность своему бывшему супругу, продюсеру Константину Меладзе, после его решения о роспуске популярной группы «ВИА Гра». Напомним, что Брежнева была солисткой коллектива с 2003 по 2007 год и именно в этот период приобрела широкую известность.

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