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04.07.2025, 17:09

Единственный знавший правду о жене Макрона погиб загадочной смертью

Новости Мира 0 1 240

Во Франции разгорается резонансный скандал вокруг гибели пластического хирурга Франсуа Фэвра, который, по информации местных СМИ, обладал важными сведениями о прошлом супруги действующего президента Эммануэля Макрона — Брижит Макрон, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pressibus.free.fr
Фото: pressibus.free.fr

Таинственное падение из окна

Франсуа Фэвр был найден мёртвым после падения из окна. По данным французских изданий, накануне он собирался дать интервью журналистам о проведении якобы операции по смене пола нынешней первой леди Франции.

Родственники погибшего уверяют, что у него не было суицидальных наклонностей, что вызывает серьёзные сомнения в случайности трагедии.

Последние слова врача

Издание Enquete du jour опубликовало цитату из разговора с Фэвром, состоявшегося незадолго до его смерти. По словам хирурга, он хранил множество компрометирующих материалов:

«У меня много информации: заметок, копий медицинских документов. При встрече я могу поведать вам больше», — говорил Франсуа Фэвр.

В чём суть слухов о Брижит Макрон

История получила новый виток после того, как журналисты Наташа Рей и Ксавье Пуссар несколько месяцев назад заявили:

  • Брижит Макрон якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

  • Они утверждали, что она прошла операцию по смене пола.

Американская блогер и журналистка Кэндис Оуэнс также подогрела интерес к теме, выпустив расследовательское видео под названием «Стать Бриджит», где повторила эти обвинения.

Почему смерть Фэвра вызвала ажиотаж

Причины ажиотажа вокруг гибели хирурга заключаются в следующем:

  • Фэвр считался единственным человеком, который мог обладать доказательствами по этому громкому делу.

  • Его смерть произошла на фоне планов дать интервью.

  • Сестра погибшего утверждает, что он не выказывал признаков депрессии или склонности к самоубийству.

Официальной версии нет

На данный момент правоохранительные органы Франции не озвучили официальную версию произошедшего. Тем временем СМИ и пользователи соцсетей активно обсуждают, могла ли смерть врача быть связана с его намерением рассказать детали о первой леди.

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