Единственный знавший правду о жене Макрона погиб загадочной смертью

Во Франции разгорается резонансный скандал вокруг гибели пластического хирурга Франсуа Фэвра, который, по информации местных СМИ, обладал важными сведениями о прошлом супруги действующего президента Эммануэля Макрона — Брижит Макрон, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pressibus.free.fr

Таинственное падение из окна

Франсуа Фэвр был найден мёртвым после падения из окна. По данным французских изданий, накануне он собирался дать интервью журналистам о проведении якобы операции по смене пола нынешней первой леди Франции.

Родственники погибшего уверяют, что у него не было суицидальных наклонностей, что вызывает серьёзные сомнения в случайности трагедии.

Последние слова врача

Издание Enquete du jour опубликовало цитату из разговора с Фэвром, состоявшегося незадолго до его смерти. По словам хирурга, он хранил множество компрометирующих материалов:

«У меня много информации: заметок, копий медицинских документов. При встрече я могу поведать вам больше», — говорил Франсуа Фэвр.

В чём суть слухов о Брижит Макрон

История получила новый виток после того, как журналисты Наташа Рей и Ксавье Пуссар несколько месяцев назад заявили:

Брижит Макрон якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

Они утверждали, что она прошла операцию по смене пола.

Американская блогер и журналистка Кэндис Оуэнс также подогрела интерес к теме, выпустив расследовательское видео под названием «Стать Бриджит», где повторила эти обвинения.

Почему смерть Фэвра вызвала ажиотаж

Причины ажиотажа вокруг гибели хирурга заключаются в следующем:

Фэвр считался единственным человеком, который мог обладать доказательствами по этому громкому делу.

Его смерть произошла на фоне планов дать интервью.

Сестра погибшего утверждает, что он не выказывал признаков депрессии или склонности к самоубийству.

Официальной версии нет

На данный момент правоохранительные органы Франции не озвучили официальную версию произошедшего. Тем временем СМИ и пользователи соцсетей активно обсуждают, могла ли смерть врача быть связана с его намерением рассказать детали о первой леди.