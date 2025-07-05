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04.07.2025, 20:07

Суд на Украине признал брак между двумя мужчинами

Новости Мира 0 671

Впервые в истории украинской судебной практики Деснянский районный суд Киева признал совместное проживание двух мужчин — граждан Украины — брачными отношениями. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета», сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Решение противоречит Конституции и семейному кодексу

Согласно Конституции Украины, брак определяется как добровольный союз мужчины и женщины. Точно такое же определение содержится и в Семейном кодексе страны. Таким образом, принятое решение суда фактически противоречит действующим основным правовым актам государства.

Давление Европейского суда и отсутствие законодательных изменений

В 2023 году Европейский суд по правам человека обязал Украину урегулировать вопрос однополых браков на законодательном уровне. Однако до настоящего времени подобные браки не были официально признаны на территории Украины. Это решение суда стало первым подобным случаем, когда однополые отношения были приравнены к брачным.

Суть дела: попытка воссоединения семьи

Истец в суде пытался доказать, что состоит в брачных отношениях с мужчиной, который сейчас находится за границей. Целью обращения в суд было признание права на воссоединение семьи. Партнер истца ранее был направлен на дипломатическую работу в другое государство, но истец не мог поехать вместе с ним как член семьи, так как украинское законодательство не признает однополые браки.

Доказательства совместного проживания

В рамках судебного разбирательства были представлены фотографии, данные о совместном быте, а также показания свидетелей. Суд установил, что мужчины проживали вместе с 2013 года. Кроме того, они зарегистрировали свои отношения в США в качестве брака. Учитывая эти обстоятельства, суд пришел к выводу, что отношения мужчин можно считать браком.

Позиция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины, которое является работодателем партнера истца, участия в судебном процессе не принимало и проигнорировало дело.

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