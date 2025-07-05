Китайский стартап создаёт лазер для уничтожения комаров

Китайский стартап представил устройство Photon Matrix, способное идентифицировать и уничтожать комаров с помощью лазера за 3 миллисекунды. Устройство поражает насекомых со скоростью до 30 единиц в секунду, обеспечивая безопасность людей и животных благодаря встроенному радару. Гаджет работает от сети или аккумулятора и ориентирован на запуск в производство в октябре 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на New Atlas .

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Китайский стартап разработал устройство Photon Matrix для уничтожения комаров, москитов и плодовых мушек с помощью лазерного луча. На платформе Indiegogo устройство позиционируется как “система противокомариной обороны”.

Скорость реакции системы достигает трёх миллисекунд, а предел воздействия — насекомые, летающие со скоростью до 1 м/с. Pro-версия способна поражать и более крупных насекомых, таких как комнатные мухи.

Photon Matrix сочетает лазер и миллиметровый радар, который сканирует зону на наличие людей, животных и крупных объектов. При их появлении лазер автоматически отключается ради безопасности.

Устройство работает как от сетевой розетки, так и от перезаряжаемого аккумулятора: базовая модель обеспечивает 8 часов работы, Pro-версия — до 16 часов.

Дальность действия базовой версии составляет около 3 м при секторе 90 градусов; Pro-версия расширяет радиус до 6 м. Система сохраняет высокую эффективность, уничтожая до 30 насекомых в секунду даже в полной темноте.

Создатели подчёркивают, что приоритетом является безопасность — лазер не причиняет вреда людям, животным и птицам. Устройство проходит доработку, и на продажу выходит в октябре 2025 года с ценой от $468 за базовую и от $598–629 за Pro-версию.

Photon Matrix уже называют мини-системой ПВО против комаров, сравнивая технологию со средствами поражения, но применяемыми в быту. Стартап привлёк внимание благодаря сочетанию лазерного лидара и камеры высокой скорости для мгновенного распознавания и прицеливания.

Если устройство создаст спрос, это может стать прорывом в борьбе с распространителями заболеваний и вредными насекомыми — особенно там, где репелленты и электрические ловушки малоэффективны. При этом технология остаётся нишевой: справится только с насекомыми определённой скорости полёта и в пределах ограниченного радиуса.