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05.07.2025, 08:13

Учёные зафиксировали третью в истории межзвёздную «гостью» у Солнца

Новости Мира 0 342

Астрономы впервые зафиксировали третий объект из межзвёздного пространства, пересёкший границы нашей Солнечной системы. Объект 3I/ATLAS движется со скоростью около 58 км/с, имеет размер до 20 км и демонстрирует признаки кометной активности. При этом угроза для Земли отсутствует — ближайшее сближение состоится в октябре, на расстоянии более 240 млн км, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Naked Science.

Фото thesun.co.uk
Фото thesun.co.uk

Учёные зарегистрировали в Солнечной системе третий в истории наблюдений космический объект, пришедший из межзвёздного пространства. Первые два таких «странника» появились в 2017 (1I/‘Oumuamua) и 2019 (2I/Borisov) годах.

Новый объект первоначально получил обозначение A11pI3Z, а после уточнения параметров его нарекли 3I/ATLAS — что означает третий зарегистрированный межзвёздный объект. Он был обнаружен 1 июля с помощью телескопов системы ATLAS в Чили.

Анализ показал, что 3I/ATLAS движется по гиперболической траектории, не связанной с Солнцем, и превышает третью космическую скорость — около 58 км/с (209 000 км/ч). По оценкам, диаметр объекта достигает примерно 10–20 км — возможно, это самый крупный межзвёздный гость, когда-либо наблюдавшийся учёными.

У 3I/ATLAS наблюдаются признаки кометной активности — зафиксирована слабая кома и короткий хвост. По словам Питера Вераса из Центра малых планет, «он выглядит расплывчатым», что свидетельствует о присутствии газовой оболочки.

Объект не представляет угрозы для Земли. В октябре он пройдёт мимо Солнца и приблизится лишь к орбите Марса — но до нашей планеты останется не менее 240–270 млн км.

Возможность раннего обнаружения (ещё в июле) даёт возможность астрономам наблюдать объект в течение ближайших месяцев. Его повторное появление на другом конце солнечной орбиты ожидается в декабре.

Представители Европейского космического агентства и NASA подчёркивают научную ценность такой находки. Это редкая возможность изучить вещество, сформированное вокруг других звёзд, и получить ключи к пониманию процессов формирования планетных систем.

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