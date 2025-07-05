Новый штамм COVID‑19 («Нимбус») с характерным симптомом выявлен в Британии

В Великобритании фиксируется распространение нового варианта COVID‑19 NB.1.8.1, также известного как «Нимбус», с характерным симптомом — болезненным ощущением в горле, напоминающим порез лезвием. Всемирная организация здравоохранения классифицирует этот штамм как «вариант под наблюдением», его доля в глобальных пробах составляет около 11–24 %. По данным, вакцинация остаётся эффективной против тяжёлого течения, несмотря на усиленную заразность и способность уходить от иммунного ответа, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Independent .

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Новый подвариант SARS-CoV-2 NB.1.8.1, получивший прозвище «Нимбус», впервые появился в начале 2025 года и уже обнаружен более чем в 20 странах, включая Великобританию, Индию, Китай, США и Австралию.

Он вызывает особое внимание из-за необычного симптома — очень болезненного горла, которое пациенты и врачи описывают как ощущение «лезвия в горле», с резкой болью при глотании. Помимо этого, наблюдаются стандартные признаки COVID: сухой кашель, жар, мышечные боли и общая усталость. Также нередко фиксируются тошнота, диарея, заложенность носа и ломота.

Доля NB.1.8.1 в глобальной выборке достигла 11 % в середине мая и выросла до 24 % к началу июня. В Великобритании доля варьирует от 10 % до 40 % в зависимости от даты, при этом общий уровень госпитализаций остаётся низким.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует «Нимбус» как «вариант под наблюдением», подчёркивая низкий текущий риск для глобального здоровья. При этом учёные отмечают рост способности штамма к передаче и возможное уклонение от антител, хотя пока нет доказательств более тяжёлого течения по сравнению с другими вариантами.

Специалисты советуют при появлении симптомов оставаться дома, обращаться к врачу при ухудшении состояния, соблюдать меры гигиены, регулярно проветривать помещения и по возможности носить маски. Рекомендуется также обновить вакцинацию — она остаётся лучшей защитой от тяжёлого течения заболевания.